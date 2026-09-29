अजय देवगन की 'दृश्यम 3' देखने वालों को मिलेगी फ्री पाव भाजी, ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म की रिलीज से पहले PVR INOX ने दर्शकों के लिए फ्री पाव भाजी का खास ऑफर निकाला है.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर अजय देवगन जल्द ही अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा और आखिरी पार्ट 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' लेकर आ रहे हैं. ये 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बज बना हुआ है.
अगर आप भी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. दरअसल, PVR INOX ने दर्शकों के लिए एक खास ऑफर का ऐलान किया है. इस ऑफर के तहत फिल्म देखने जाने वाले कुछ दर्शकों को फ्री में पाव भाजी मिलेगी. चलिए जानते हैं कि आप इस ऑफर का कैसे फायदा उठा सकते हैं.
कैसे मिलेगी फ्री पाव भाजी?
अगर आप 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये ऑफर काफी खास हो सकता है. PVR INOX के मुताबिक, जो लोग एक ही ट्रांजैक्शन में कम से कम 4 टिकट बुक करेंगे, उन्हें पाव भाजी का कूपन मिलेगा. हालांकि, इस ऑफर का फायदा सिर्फ पहले 500 ग्राहकों को ही मिलेगा.
The wait is almost over! Experience the most anticipated conclusion of Drishyam and make your movie outing even more memorable with an irresistible treat.— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) September 27, 2026
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इसके लिए फिल्म की टिकट PVR INOX की वेबसाइट या ऐप से बुक करनी होगी. ये ऑफर 2 अक्टूबर को मुंबई, दिल्ली-NCR और गुरुग्राम के चुनिंदा PVR INOX सिनेमाघरों में ही उपलब्ध होगा. ऐसे में अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी टिकट बुक करनी होगी.
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'दृश्यम' में पाव भाजी का क्या है कनेक्शन?
दरअसल, पाव भाजी का 'दृश्यम' की कहानी से खास कनेक्शन है. फिल्म के पहले पार्ट में विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन अपने परिवार के साथ 2 अक्टूबर को पणजी में होने की कहानी बताते हैं. वो दावा करते हैं कि परिवार ने वहां स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में हिस्सा लिया था और इसके बाद पाव भाजी खाई थी.
विजय की यही कहानी आगे चलकर केस में अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने अपने परिवार की मौजूदगी को लेकर पूरी कहानी इस तरह तैयार की होती है कि पुलिस के लिए सच्चाई तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है. अब 'दृश्यम 3' भी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. ऐसे में 'दृश्यम' से जुड़े इस खास खाने को लेकर PVR INOX का ये ऑफर फैंस के लिए काफी दिलचस्प है. यानी इस बार दर्शक सिर्फ स्क्रीन पर विजय की 2 अक्टूबर वाली कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि पाव भाजी का स्वाद भी ले सकेंगे.
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फिर विजय सालगांवकर बनेंगे अजय देवगन
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और रजत कपूर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. वहीं, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की भी फिल्म में एंट्री हुई है.
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