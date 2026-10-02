अक्टूबर की शुरुआत सिनेमा लवर्स और ओटीटी दर्शकों के लिए काफी खास है. 2 अक्टूबर को अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें रोमांस, कॉमेडी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, क्राइम ड्रामा और फैंटेसी जैसी कहानियां शामिल हैं. अगर आप इस वीकेंड कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इन फिल्मों की लिस्ट पर एक नजर डाल सकते हैं.

'दृश्यम 3'

अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन जैसे सितारों से सजी फिल्म 'दृश्यम 3' आखिरकार 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये इस फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी फिल्म है. अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में इस बार विजय सालगांवकर का किस्सा आर या पार होने वाला है. जयदीप अहलावत भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं.

'प्रेम कीटाणु'

वीर पहाड़िया और आफिया सैयद की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी ये रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें वीर पहाड़िया और आफिया सैयद के अलावा अपारशक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

'सिग्मा'

साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के बेटे जेसन संजय ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है. उनकी पहली निर्देशित फिल्म 'सिग्मा' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में संदीप किशन और फारिया अब्दुल्ला लीड रोल में हैं. वहीं, राजू सुंदरम, शिव पंडित, अनबू थासन और योग जपी भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

'लव'

नेटफ्लिक्स की नई रोमांटिक फिल्म 'लव' 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हो गई है. ये फिल्म तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध है. इसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी ने तारा का किरदार निभाया है, जो 'फाउंड' नाम के एक कंपैटिबिलिटी-फोकस्ड डेटिंग ऐप की फाउंडर है. वहीं, अर्जुन दास ने मैथ्यू का किरदार निभाया है. फिल्म में अर्जुन चिदंबरम, गायत्री हरिहरन और हरिनी एस. भी अहम भूमिकाओं में हैं.

'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट'

जियो हॉटस्टार की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' 2 अक्टूबर को रिलीज हो गई है. इसमें ममिता बैजू और निविन पॉली मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. कहानी एक छोटे से मोहल्ले की है, जहां परिवार से कोई भी बात ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती. ऐसे में जब एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आती है, तो क्या होता है, यही फिल्म में मजेदार अंदाज में दिखाया गया है.

'पूजा मेरी जान'

'पूजा मेरी जान' एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी लीड रोल में हैं. कहानी पूजा की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसके रिजेक्ट किए गए लड़के की मौत हो जाती है. इसके बाद पूजा गंभीर कानूनी पचड़े में फंस जाती है और मामला कोर्ट तक पहुंचता है. फिल्म 2 अक्टूबर को ZEE5 पर रिलीज हुई है.

'डूइंग लाइफ'

'डूइंग लाइफ' एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी अनिका नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है. वो अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से साथ लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसकी बातचीत जेल में बंद एक कैदी से शुरू होती है. फिल्म का निर्देशन टेलर पेरी ने किया है और ये 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

'डोंट ट्रबल द ट्रबल'

'डोंट ट्रबल द ट्रबल' एक मलयालम फैंटेसी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन शशांक येलेती ने किया है. फिल्म को एस.एस. राजामौली प्रस्तुत कर रहे हैं. ये फिल्म मलयालम के साथ तेलुगु भाषा में भी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

'वैरायटी'

हॉलीवुड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'वैरायटी' कोलीन हूवर के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर आधारित है. फिल्म की कहानी रहस्य और सस्पेंस से भरपूर है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखने वाली है. 'वैरायटी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.