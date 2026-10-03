अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ ने देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार ओपनिंग की है. धमाकेदार फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ इसने रिलीज के पहले दिन कई तगड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर कौन-कौन से ऐतिहासिकरिकॉर्ड बनाए हैं.

‘दृश्यम 3’ ने कितने करोड़ से ओपनिंग की?

दृश्यम 3’ ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले दिन 66.75 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 80.10 करोड़ रुपये रहा. बता दें कि इस फिल्म ने ओवरसीज में 15 करोड़ से ओपनिंग की और इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 95.10 करोड़ रुपये रही.

‘दृश्यम 3’ ने पहले दिन कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए.