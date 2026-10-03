Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDrishyam 3 Day 1 Records: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ का ओपनिंग डे पर कमाल, बना डाले 7 तगड़े रिकॉर्ड्स

Drishyam 3 Day 1 Records: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ का ओपनिंग डे पर कमाल, बना डाले 7 तगड़े रिकॉर्ड्स

Drishyam 3 Opening Day Records: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ ने ओपनिंग डे पर कमाल का परफॉर्म किया है. इसी के साथ इसने देश और दुनियाभर में कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

 अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ ने देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार ओपनिंग की है. धमाकेदार फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ इसने रिलीज के पहले दिन कई तगड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर कौन-कौन से ऐतिहासिकरिकॉर्ड बनाए हैं.

 ‘दृश्यम 3’ ने कितने करोड़ से ओपनिंग की?
दृश्यम 3’ ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले दिन 66.75 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 80.10 करोड़ रुपये रहा. बता दें कि इस फिल्म ने ओवरसीज में 15 करोड़ से ओपनिंग की और इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 95.10 करोड़ रुपये रही.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी ‘दृश्यम 3’? 1 बजे तक 75 करोड़ के हुई पार
Live Updates:दूसरे दिन शतक जड़ेगी ‘दृश्यम 3’? 1 बजे तक 75 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
सुनील दत्त के सामने पुलिस ने संजय दत्त को लगाई थी हथकड़ी, एक्टर बोले- सदमे में चले गए थे पिता
जेल में बिताए दिनों को याद कर संजय दत्त ने सुनाया किस्सा, बोले- ‘सदमे में चले गए थे’
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 1: 'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 'पेद्दी' से 'कांतारा' और 'जेलर 2' के तोड़े रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 'पेद्दी' से 'कांतारा' के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ऑस्कर में भारत का नाम रोशन करेगी 'गोंधळ’, 9 अक्टूबर से 6 शहरों में होगी खास स्क्रीनिंग
ऑस्कर में भारत का नाम रोशन करेगी 'गोंधळ’, 9 अक्टूबर से 6 शहरों में होगी खास स्क्रीनिंग

‘दृश्यम 3’ ने पहले दिन कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए.

  1. ‘दृश्यम 3’ 66.75 करोड़ की ओपनिंग के साथ अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है. इससे पहले ये रिकॉर्ड सिंघर अगेन (43.50 करोड़) के नाम दर्ज था.
  2. दृश्यम 3 अजय देवगन के करियर की पहली 50 करोड़ की ओपनिंग करने वाली फिल्म है.
  3. ‘दृश्यम 3’ साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है. इसके आगे बस धुरंधर द रिवेंज (145.55 करोड़) है.
  4. ‘दृश्यम 3’ बॉलीवुड के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है. इसने स्त्री 2 से लेकर एनिमल, पठान, वॉर, वॉर 2 जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दी है.
  5. ‘दृश्यम 3’ पहले फ्राइडे भारतीय बॉक्स ऑफिस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है. इससे आगे बस धुरंधर 2 (78.94 करोड़) है  
  6. ‘दृश्यम 3’ ने वर्ल्डवाइड 95 करोड़ की ओपनिंग की है इसी के साथ ये फिल्म अजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में पहले ही दिन 8वें नंबर पर पहुंच गई है. इसने मैदान और सन ऑफ सरदार के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दी है.
  7. 'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड रजनीकांत की 'जेलर' (91 करोड़), प्रभास की कल्कि (95 करोड़) और सालार (91 करोड़),  राम चरण की 'पेद्दी' (94 करोड़), सलमान खान की 'टाइगर 3' (93 करोड़) और ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' (88 करोड़) को मात दे दी है.

 

और पढ़ें
Published at : 03 Oct 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी ‘दृश्यम 3’? 1 बजे तक 75 करोड़ के हुई पार
Live Updates:दूसरे दिन शतक जड़ेगी ‘दृश्यम 3’? 1 बजे तक 75 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
सुनील दत्त के सामने पुलिस ने संजय दत्त को लगाई थी हथकड़ी, एक्टर बोले- सदमे में चले गए थे पिता
जेल में बिताए दिनों को याद कर संजय दत्त ने सुनाया किस्सा, बोले- ‘सदमे में चले गए थे’
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 1: 'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 'पेद्दी' से 'कांतारा' और 'जेलर 2' के तोड़े रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 'पेद्दी' से 'कांतारा' के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ऑस्कर में भारत का नाम रोशन करेगी 'गोंधळ’, 9 अक्टूबर से 6 शहरों में होगी खास स्क्रीनिंग
ऑस्कर में भारत का नाम रोशन करेगी 'गोंधळ’, 9 अक्टूबर से 6 शहरों में होगी खास स्क्रीनिंग
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
महाराष्ट्र
अभिजीत दिपके के बयान पर भड़के रामदास आठवले, बोले- 'उनके दिमाग...'
अभिजीत दिपके के बयान पर भड़के रामदास आठवले, बोले- 'उनके दिमाग...'
क्रिकेट
15 छक्के 13 चौके, टीम इंडिया ने बना दिया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक-तिलक चमके
15 छक्के 13 चौके, टीम इंडिया ने बना दिया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक-तिलक चमके
बॉलीवुड
मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से भगाए गए थे राजपाल यादव? वायरल वीडियो का सच आया सामने
मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से भगाए गए थे राजपाल यादव? सच आया सामने
विश्व
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!
OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!
ट्रेंडिंग
असली याराना!' दोस्त को बचाने Dog Catcher पर टूटा पड़ा कुत्ता, वीडियो वायरल
असली याराना!' दोस्त को बचाने Dog Catcher पर टूटा पड़ा कुत्ता, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget