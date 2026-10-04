Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' की सुनामी, दुनियाभर में 175 करोड़ पार कलेक्शन, 'पेद्दी' समेत इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ा

'दृश्यम 3' की सुनामी, दुनियाभर में 175 करोड़ पार कलेक्शन, 'पेद्दी' समेत इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ा

'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए नजर डालत हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Oct 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा रही है. फिल्म धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने दो दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 175 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर. 

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 53.50 करोड़ कमाए. फिल्म को 16,868 शोज मिले. फिल्म को 48.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, दूसरे दिन तोड़े 7 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, दूसरे दिन तोड़े 7 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 2: ‘दृश्यम 3’ ने दूसरे दिन जड़ा शतक, शनिवार को 108 करोड़ के हुई पार
‘दृश्यम 3’ ने दूसरे दिन जड़ा शतक, शनिवार को 108 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'पहचान न बनने तक मजाक समझते हैं', जाकिर खान ने दिल्ली के शुरुआती दिनों के बारे में बताया
'पहचान न बनने तक मजाक समझते हैं', जाकिर खान ने दिल्ली के शुरुआती दिनों के बारे में बताया
बॉलीवुड
'एक ही शॉट में 10 मिनट का मोनोलॉग...' अवनीत कौर ने लिया टॉम क्रूज का इंटरव्यू, हॉलीवुड सुपरस्टार ने खोला बड़ा राज
अवनीत कौर ने लिया टॉम क्रूज का इंटरव्यू, हॉलीवुड सुपरस्टार ने खोला बड़ा राज

फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 15,759 शोज मिले और 60.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दो दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म ने 115.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने 138.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

175 करोड़ पार 'दृश्यम 3'
 
दूसरे दिन फिल्म को 2,043,670 फुटफॉल मिला. टोटल दो दिनों में फिल्म को 4,502,040 फुटफॉल मिला. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में 20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 38.50 करोड़ ओवरसीज मार्केट में कमा लिए. वहीं दुनियाभर में फिल्म न 177.10 करोड़ की कमाई की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ा

  • 'पेद्दी' ने दो दिनों में वर्ल्ड वाइड 148.49 करोड़ कमाए.
  • अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने दो दिनों में वर्ल्डवाइड 61.50 करोड़ की कमाई की थी.
  • 'धमाल 4' ने दो दिनों में दुनियाभर में 52.80 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • 'कॉकटेल 2' दो दिनों में दुनियाभर 50.45 करोड़ का कारोबार किया.
  • 'मर्दानी 3' ने दो दिन में 16.70 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • 'इक्कीस' ने दो दिन में वर्ल्डवाइड 13.85 करोड़ का बिजनेस किया.
  • 'ओ रोमियो' ने 30.38 करोड़ की कमाई की. 

फिल्म 2 'अक्टूबर' को रिलीज हुई. फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में हैं. वो विजय सालगांवकर के रोल में दिखे हैं. फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 30 मिनट है. फिल्म में अजय देवगन के अलावा तबु, जयदीप अहलावत, श्रिया सरन, प्रकाश राज, रजत कपूर, इशिता दत्ता जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, दूसरे दिन तोड़े 7 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, दूसरे दिन तोड़े 7 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 2: ‘दृश्यम 3’ ने दूसरे दिन जड़ा शतक, शनिवार को 108 करोड़ के हुई पार
‘दृश्यम 3’ ने दूसरे दिन जड़ा शतक, शनिवार को 108 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'पहचान न बनने तक मजाक समझते हैं', जाकिर खान ने दिल्ली के शुरुआती दिनों के बारे में बताया
'पहचान न बनने तक मजाक समझते हैं', जाकिर खान ने दिल्ली के शुरुआती दिनों के बारे में बताया
बॉलीवुड
'एक ही शॉट में 10 मिनट का मोनोलॉग...' अवनीत कौर ने लिया टॉम क्रूज का इंटरव्यू, हॉलीवुड सुपरस्टार ने खोला बड़ा राज
अवनीत कौर ने लिया टॉम क्रूज का इंटरव्यू, हॉलीवुड सुपरस्टार ने खोला बड़ा राज
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार
'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार
इंडिया
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
क्रिकेट
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
इंडिया
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
इंडिया
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
विश्व
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
Home Tips
Gas Leak: कहीं लीक तो नहीं हो रही रसोई गैस? 2 मिनट में ऐसे पकड़ें लीकेज
कहीं लीक तो नहीं हो रही रसोई गैस? 2 मिनट में ऐसे पकड़ें लीकेज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget