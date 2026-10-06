बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की 'दृश्यम 3 द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन से धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. जबरदस्त शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी फिल्म ने दबाकर नोट कमाए और महज तीन दिन में 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर कमाल कर डाला. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को इस क्राइम थ्रिलर ने कितनी कमाई की है?

'दृश्यम 3' ने रिलीज के चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?

अभिषेक पाठक निर्देशित 'दृश्यम 3' इस फ्रैंचाइजी का आखिरी चैप्टर है इस वजह से इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट हैं और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में खूब दर्शक पहुंच रहे हैं. इसी के साथ ये क्राइम थ्रिलर हर दिन करोड़ों छाप रही है. बता दें कि अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने 62 करोड़ के कलेक्शन के साथ बंपर शुरुआत की थी. फिर दूसरे दिन इसकी कमाई में मंदी भी देखी गई लेकिन फिर भी 'दृश्यम 3' की कमाई 50 करोड़ से ज्यादा रही.

दरअसल फिल्म ने दूसरे दिन शनिवार को 53.50 करोड़ की कमाई की. वहीं रिलीज के तीसरे दिन फिल्म को संडे की छुट्टी का पूरा फायदा हुआ और इसके कलेक्शन में फिर तेजी देखी गई. बता दें कि 'दृश्यम 3' ने संडे को 61 करोड़ बटोरे. वहीं वीकडेज होने के चलते फिल्म की कमाई में रिलीज के चौथे दिन मंदी देखी गई लेकिन फिर भी इसने मंडे टेस्ट पास कर लिया है और डबल डिजिट में ही कमाई की है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 21 करोड़ की कमाई की है.

जिसके बाद फिल्म की भारत में 4 दिनों की नेट कमाई अब 197.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'दृश्यम 3' 200 करोड़ से कितनी दूर

'दृश्यम 3' की कमाई में संडे के मुकाबले पहले मंडे को 50 फीसदी से भी ज्यादा मंदी देखी गई है फिर भी इसने अच्छी कमाई की है और इसी के साथ ये एक बड़ा मील का पत्थर पार करने के बेहद करीब पहुंच गई है. दरअसल ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा छूने से महज 7 करोड़ दूर है. मंगलवार को फिल्म हर हालत में 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर जाएगी और इसी के साथ ऐसा करने वाली ये साल की 5वीं फिल्म बन जाएगी और इतना ही नहीं ये 1.50 करोड़ और कमाते ही भूत बंगला की 199.23 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देकर साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.

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