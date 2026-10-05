Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसंडे को भी 'दृश्यम 3' ने काटा बवाल, शाहरुख खान की 'पठान' को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

संडे को भी 'दृश्यम 3' ने काटा बवाल, शाहरुख खान की 'पठान' को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office Day 3: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को भी खूब कमाई की है. इतना ही नहीं इसने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Oct 2026 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन की फ़िल्म 'दृश्यम 3' इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है और क्राइम थ्रिलर जॉनर के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा बिजनेस कर रही है. जबरदस्त चर्चा और दर्शकों के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये फिल्म पहले दिन से ही शानदार परफॉर्म कर रही है. रिलीज के दो दिन तगड़ी कमाई करने के बाद जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'दृश्यम 3' की कितनी रही संडे की कमाई?
'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. अभिषेक पाठक निर्देशित ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. वैसे ही ये ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' का फाइनल चैप्टर है इस वजह से भी फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. इस फिल्म ने दमदार ओपनिंग की थी और वीकेंड पर भी इसने खूब नोट बटोरे.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'दृश्यम 3' इंडिया में 150 करोड़ के पार, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर, 9 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स
'दृश्यम 3' ने तोड़े 9 फिल्मों के रिकॉर्ड्स, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर फिल्म
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'आवारापन 2' समेत 4 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी 2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'आवारापन 2' समेत 4 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी 2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने तीसरे दिन उड़ाए गर्दे, 176 करोड़ के पार कलेक्शन
'दृश्यम 3' ने तीसरे दिन उड़ाए गर्दे, 176 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'दृश्यम 3' ने 62 करोड़ से खाता खोला था.
  • दूसरे दिन इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट आई फिर भी इसने 53.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 61 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 3 दिनों की कुल नेट कमाई अब 176.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'दृश्यम 3' बनी पहले संडे सबसे ज्यादा काई करने वाली
'दृश्यम 3' ने रिलीज के रिलीज के तीसरे दिन 61 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ ये फिल्म फर्स्ट संडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्मम बन गई है. इस फिल्म ने शाहरुख खान की पठान को मात दी है. इसने टॉप 5 की लिस्ट से स्त्री 2 (58.2 करोड़) को बाहर कर दिया है.

ये हैं फर्स्ट संडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की टॉप 5 फिल्में

  • धुरंधर 2 – 121 करोड़
  • जवान – 80.1 करोड़
  • एनिमल – 70.69 करोड़
  • दृश्यम 3- 61 करोड़
  • पठान – 60.75 करोड़
  • स्त्री 2 – 58.2 करोड़

'दृश्यम 3' स्टार कास्ट
'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का किरदार निभाया है. फिल्म में श्रिया सरन, तबू, रजत कपूर और ईशिता दत्ता ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म में जयदीप अहलावत और प्रकाश राज ने अहम रोल प्ले किया है. 

 

और पढ़ें
Published at : 05 Oct 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दृश्यम 3' इंडिया में 150 करोड़ के पार, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर, 9 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स
'दृश्यम 3' ने तोड़े 9 फिल्मों के रिकॉर्ड्स, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर फिल्म
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'आवारापन 2' समेत 4 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी 2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'आवारापन 2' समेत 4 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी 2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने तीसरे दिन उड़ाए गर्दे, 176 करोड़ के पार कलेक्शन
'दृश्यम 3' ने तीसरे दिन उड़ाए गर्दे, 176 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
बॉलीवुड
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
दिल्ली NCR
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
एग्रीकल्चर
डेयरी बिजनेस शुरू कर रहे हैं? पशु खरीदने से पहले जानें ये बातें
डेयरी बिजनेस शुरू कर रहे हैं? पशु खरीदने से पहले जानें ये बातें
लाइफस्टाइल
फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ऐसे करें डीप क्लीन, जान लीजिए तरीका
फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ऐसे करें डीप क्लीन, जान लीजिए तरीका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget