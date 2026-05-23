'दृश्यम 3' का दुनियाभर में भौकाल, दूसरे दिन 6 फिल्मों को रौंद कर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

जीतू जोसेफ की हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'दृश्यम 3' मोहनलाल के जन्मदिन पर 21 मई को रिलीज हुई थी. इस सस्पेंस थ्रिलर का रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट हो गया था जिसके चलते इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई थी और उम्मीद के मुताबिक फिल्म ने अच्छी शुरुआत की. हालांकि दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट आई है. चलिए यहा जानते हैं 'दृश्यम 3' ने फ्राइडे को कितना कलेक्शन किया है?

'दृश्यम 3' ने दूसरे दिन कितनी की कमाई?

मोहनलाल स्टारर और जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित मच अवेटेड मलयालम थ्रिलर 'दृश्यम 3' के कलेक्शन में बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन मंदी देखी गई. हालांकि गिरावट के बावजूद, फिल्म ने वर्ल्डवाइड शानदार परफॉर्म किया है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने भारत में दूसरे दिन 11.05 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

वहीं फिल्म ने अपने पहले दिन 15.85 करोड़ रुपये का की कमाई की थी.

शुक्रवार को 'दृश्यम 3' के कलेक्शन में 30.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

वहीं फिल्म के दूसरे दिन 4,886 शो हुए, जबकि पहले दिन 5,506 शो हुए थे. इसकी कुल ऑक्यूपेंसी भी पहले दिन के 51.3 प्रतिशत से घटकर दूसरे दिन 44.5 प्रतिशत रह गई.

इसके साथ ही, फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब 26.90 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ दो दिनों में 31.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'दृश्यम 3' का विदेशी बाज़ार में दबदबा बरकरार

घरेलू कमाई में गिरावट के बावजूद, मोहनलाल स्टारर ये फिल्म विदेशी बाज़ार में शानदार परफॉर्म कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने दूसरे दिन ही विदेशों में 20 करोड़ रुपये कमाए. इससे फिल्म की कुल विदेशी कमाई 45 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. सिनेमाघरों में सिर्फ दो दिनों के बाद ही फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 76.18 करोड़ रुपये हो गया है.

'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड बना दिया ये रिकॉर्ड

'दृश्यम 3' का दुनियाभर में डंका बज रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के महज दो दिनों में 76.18 करोड़ कमाकर वर्ल्डवाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में 6 मूवीज को मात दे दी है और इसने चौथी पोजिशन हासिल कर दी है. यानी ये फिल्म वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी मलयालम फिल्म बन गई है.

वर्ल्डवाइड 2026 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्में (दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन)

वाझा 2: 238.46 करोड़

आडू 3: 121.31 करोड़

पैट्रियट: 80.51 करोड़

दृश्यम 3: 76 - 78 करोड़* (2 दिन में)

अथिराडी: 54.69 करोड़

भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम: 40.63 करोड़

चथा पाचा: 33.47 करोड़

प्रकम्बनम: 20.86 करोड़

पल्लीचट्टंबी: 14.49 करोड़

आशाकाल आयराम: 12.71 करोड़

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