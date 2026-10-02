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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' ने प्री सेल्स में रचा इतिहास, बनी 5वीं टॉप इंडिया ग्रॉसर फिल्म

'दृश्यम 3' ने प्री सेल्स में रचा इतिहास, बनी 5वीं टॉप इंडिया ग्रॉसर फिल्म

Drishyam 3 Pre Sales Records: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसने रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड्स को प्री सेल्स बुकिंग में ध्वस्त कर दिया है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 02 Oct 2026 04:41 PM (IST)
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अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त हाईप था, जिसका फायदा इसे बॉक्स ऑफिस पर मिलता दिख रहा है. ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स तो छोड़िए फिल्म ने प्री सेल्स बुकिंग में भी झंडे गाड़ दिए. 27 सितंबर को फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई लेकिन मूवी ने पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग में इतिहास ही रच दिया. 

जबकि बॉक्स ऑफिस पर 'द वन' और 'हनुमान अंश' पहले से ही रूल कर रही हैं. इसके बावजूद भी अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस प्री सेल्स में मिला. वहीं ओपनिंग डे पर भी मिल रहा है. 

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'दृश्यम 3' की प्री सेल्स बुकिंग (फाइनल)

कोईमोई के अनुसार, 'दृश्यम 3' को फाइनल प्री सेल्स में 16,125 शोज मिले. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही सॉलिड शुरुआत की. वहीं, डे-1 एडवांस बुकिंग में इसने शानदार शुरुआत की थी. फिल्म ने फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग में 7.73 लाख टिकट (ब्लॉक सीट के साथ) बेच लिए थे, जिसके बाद फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 27.92 करोड़ हो गया था. वहीं, इसका प्री सेल्स में नेट कलेक्शन 23.66 करोड़ रहा.

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार

'दृश्यम 3' बनी 5वीं हाईएस्ट ओपनर

कोईमोई के अनुसार, फिल्म 'दृश्यम 3' ने पहले दिन एडवांस बुकिंग में झंडे ही गाड़ दिए हैं. ये 5वीं हाईएस्ट ओपनर प्री-सेल्स में बन चुकी है और अब इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. इसने 'आदिपुरुष' (26.39 करोड़) के प्री-सेल्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. 

Drishyam 3: The Conclusion Movie Poster | Cast, Collection & Review | Sacnilk

बॉलीवुड की टॉप डे 1 प्री सेल्स (इंडिया ग्रॉस)

1. धुरंधर 2- 52.35 करोड़
2. जवान- 40.75 करोड़
3. एनिमल- 32.97 करोड़
4. पठान- 32.01 करोड़
5. दृश्यम 3- 27.92 करोड़
6. आदिपुरुष- 26.39 करोड़
7. स्त्री 2- 23.36 करोड़

'दृश्यम 3' का 4 बजे तक ओपनिंग कलेक्शन 

'दृश्यम 3' के बारे में बात की जाए तो फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है और सैकनिल्क के मुताबिक, इसने 4.30 बजे तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 36.70 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जिसके बाद ये 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है. वहीं, अजय देवगन के करियर की भी ये दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 02 Oct 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Drishyam 3
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