'लोग ब्रेस्ट का साइज तक बदल देते हैं', AI से बनी अश्लील तस्वीरों पर भड़कीं श्रिया सरन

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के हाल ही में फिल्म देवरा: पार्ट 1 के गाने छुट्टमल्ले से कुछ तस्वीरों के साथ AI के जरिए छेड़छाड़ की गई थी. इन तस्वीरों को अश्लील तरीके से दिखाया गया था. इसके बाद जाह्नवी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि AI का इस्तेमाल महिलाओं की तस्वीरों के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करने और उन्हें गलत रूप में दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए.

अब दृश्यम: द कन्क्लूजन की एक्ट्रेस श्रिया सरन ने भी AI से मॉर्फ की गई तस्वीरों का शिकार होने पर बात की है. एक्ट्रेस ने कहा कि ये परेशान करने वाला है और कई बार उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि तस्वीर में वो हैं या नहीं.

AI से बनी अश्लील तस्वीरों पर भड़कीं श्रिया सरन

न्यूज 18 से बातचीत में श्रिया सरन ने कहा कि अक्सर महिलाओं को ही AI के गलत इस्तेमाल का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट पर उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर बातें होने लगती हैं.

एक्ट्रेस ने कहा, 'कभी-कभी तो मुझे खुद नहीं पता चलता कि वो मैं ही हूं या नहीं. ये लोग आपके ब्रेस्ट का साइज बदल देते हैं, कभी आपने जो केप पहनी होती है, उसे गायब कर देते हैं या फिर आपके हिप्स को बड़ा दिखा देते हैं. आपको इन चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. लेकिन इसके बावजूद, ये परेशान करने वाला है और बिल्कुल सही नहीं है.'

श्रिया ने कहा, 'AI के पास हमें देने और हमारी मदद करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारे लिए कई चीजें बदल भी सकता है. इससे ऐसी चीजें हो सकती हैं, जो खतरनाक साबित हों. मुझे लगता है कि ये हर तकनीक के साथ होता है. समय के साथ हमें या तो इसके साथ जीना सीखना होगा या फिर इससे निपटना होगा.'

श्रिया सरन का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रिया सरन 'दृश्यम 3' में नजर आ रही हैं. फिल्म को थिएटर्स में खूब प्यार मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी कर रही हैं. फिल्म में श्रिया सरन एक बार फिर विजय सलगांवकर (अजय देवगन) की पत्नी नंदिनी सलगांवकर के रोल में नजर आ रही हैं.