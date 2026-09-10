Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऑफिसर बनना चाहते थे जयदीप अहलावत, जानें- क्यों 'दृश्यम 3' एक्टर का सपना नहीं हुआ पूरा

ऑफिसर बनना चाहते थे जयदीप अहलावत, जानें- क्यों 'दृश्यम 3' एक्टर का सपना नहीं हुआ पूरा

सालों पहले वर्दी पहनने का देखा था सपना, आज 'दृश्यम 3' में वर्दी वाले अफसर का किरदार निभा रहे हैं जयदीप अहलावत. लेकिन असल जिंदगी में उनका ये सपना कैसे बदला एक्टिंग के सफर में?

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क, हिमांशी चौधरी |  Updated at : 10 Sep 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

जयदीप अहलावत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में वह राजवीर सिंह तोमर नाम के एसीपी क्राइम ब्रांच के किरदार में नजर आएंगे. यानी पर्दे पर एक बार फिर वह एक ऐसे पुलिस अफसर की भूमिका निभाते दिखेंगे, जिसकी नजर विजय सालगांवकर और उसके परिवार पर होगी. लेकिन जयदीप के इस किरदार से जुड़ी खास बात ये है कि उनकी असल जिंदगी से भी कहीं न कहीं जुड़ती है.

जयदीप अहलावत फौज में जाना चाहते थे
दरअसल जयदीप अहलावत हरियाणा के रोहतक से आते हैं. उनके इलाके में बहुत सारे युवा आज भी फौज में जाने का सपना देखते हैं. कुछ ऐसा ही सपना जयदीप अहलावत का भी था. वे आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे. करियर के लिए उनकी पहली पसंद एक्टिंग नहीं आर्मी ही थी. इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पेपर भी दिया, लेकिन वे एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए.

आर्मी का सपना पूरा नहीं हुआ तो एक्टिंग की राह पकड़ी

एसएसबी में सफलता नहीं मिलने के बाद जयदीप का इंटरेस्ट थिएटर और एक्टिंग की तरफ बढ़ा. उन्होंने थिएटर किया और फिर एक्टिंग को सिर्फ शौक की तरह रखने के बजाय इसे करियर बनाने का फैसला किया. उनके पिता ने भी उनके इस फैसले में उन्हें सपोर्ट किया. इसके बाद जयदीप ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में ट्रेनिंग ली. उन्होंने 2008 में अपनी ट्रेनिंग पूरी की और इसके बाद एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई पहुंच गए.

ये भी पढ़ें: रितेश देशमुख के पास नहीं थे 100 रुपये, पैपराजी ने की मदद, दिल छू लेगा किस्सा

मुंबई आने के बाद भी उन्हें तुरंत बड़ी पहचान नहीं मिली. उन्होंने कई फिल्मों में छोटे और सपोर्टिंग रोल किए. 2010 में उन्होंने अजय देवगन और अक्षय खन्ना स्टारर 'आक्रोश' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद वह 'रॉकस्टार', 'कमांडो' और 'विश्वरूपम' जैसी फिल्मों में नजर आए.

लेकिन जयदीप को असली पहचान तब मिली, जब उन्हें ज्यादा दमदार और चुनौतीपूर्ण किरदार मिलने लगे. वेब सीरीज 'पाताल लोक' में हाथीराम चौधरी के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. इसके बाद धीरे-धीरे उनकी गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रभावशाली एक्टर्स में होने लगी.

जयदीप अहलावत का असली नाम क्या है?

फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स अपने असली नाम से नहीं जाने जाते. सिनेमा जगत में आने से पहले जयदीप अहलावत ने भी अपना नाम बदला था. उनका असली नाम जय किशन अहलावत था. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में पहचान पाने के लिए उन्होंने अपने नाम को थोड़ा मॉर्डन बनाया. अब बहुत कम लोग उन्हें उनके रियल नेम से जानते हैं.

अब 'दृश्यम 3' में निभाएंगे एसपी क्राइम ब्रांच का रोल

जिस जयदीप का सपना कभी आर्मी की वर्दी पहनकर अफसर बनने का था, अब वह बड़े पर्दे पर एक पुलिस अफसर की भूमिका निभा रहे हैं. 'दृश्यम 3' में उनका किरदार एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर का है.

ये भी पढ़ें: बच्चे के धर्म को लेकर उठाए सवाल, देवोलीना ने ट्रोलर्स को सुनाई खरी-खरी

फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के रोल में लौट रहे हैं. तब्बू मीरा देशमुख की भूमिका निभाएंगी, जबकि श्रिया सरन और इशिता दत्ता भी अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगी. प्रकाश राज और रजत कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

और पढ़ें
Published at : 10 Sep 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Jaideep Ahlawat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' के शोर के बीच 'हैवान' की एडवांस बुकिंग धीमी, जानें- कलेक्शन
अक्षय-सैफ की 'हैवान' की एडवांस बुकिंग की रफ्तार धीमी, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
आ गया 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू, अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग
आ गया 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू, अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 500 करोड़ की 'टॉक्सिक' के उड़ाए परखच्चे, 34वें बना दिया ऐसा रिकॉर्ड
'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' को दी मात, होश उड़ा देगी 34वें दिन की कमाई
बॉलीवुड
सलीम खान की कैसी है तबीयत? पत्नी हेलेन ने दिया अपडेट
सलीम खान की कैसी है तबीयत? पत्नी हेलेन ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत
'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत
इंडिया
अबू सलेम नहीं होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
अबू सलेम नहीं होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्रिकेट
'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
'जो भी IPL से आया', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
मध्य प्रदेश
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget