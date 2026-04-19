हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपापा बने दृश्यम 2 डायरेक्टर अभिषेक पाठक, पत्नी शिवालिका ने दिया बेटी को जन्म

पापा बने दृश्यम 2 डायरेक्टर अभिषेक पाठक, पत्नी शिवालिका ने दिया बेटी को जन्म

Abhishek Pathak-Shivaleeka Oberoi Welcome Baby Girl: डायरेक्टर अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय के घर किलकारी गूंजी है. एक्ट्रेस ने एक बेटी को जन्म दिया है. कपल ने पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'दृश्यम 2' के मशहूर डायरेक्टर अभिषेक पाठक के घर खुशियों का माहौल है. डायरेक्ट पापा बन गए हैं. उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है. जिसके बाद कपल को फैंस और इंडस्ट्री से ढेरों बधाइयां मिल रही हैं.

पापा बने मशहूर डायरेक्टर अभिषेक पाठक
अभिषेक और शिवालिका ने हाल ही में इंस्ट्राग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी है. उन्होंने ने एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें बर्थ डेट लिखी है. कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी नन्ही लक्ष्मी एक शुभ दिन पर आई हैं, यह हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shivaleeka Oberoi Pathak (@shivaleekaoberoi)

ये भी पढ़ेंः साड़ी, बिंदी और खुले बाल… सामंथा रूथ प्रभु का देसी लुक छाया, सादगी ने जीता दिल

उनका ये पोस्ट जमकप वायरल हो रही है. फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी कपल को बधाई दे रहे हैं. एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने लिखा बधाई हो, वहीं इशिता दत्ता ने भी दोनों की बधाई दी.

बता दें कपल ने दिसंबर में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीरें शेयर कर प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. फोटो में शिवलिका हाथों में छोटे बेबी सॉक्स लिए हुए थीं. वहीं अभिषेक उन्हें गले लगाए नजर आ रहे थे. बैकग्राउंड में क्रिसमस डेकोरेशन था. कपल ने लिखा था, 'हमारी लव स्टोरी को उसका सबसे प्यारा हिस्सा मिल गया है, एक नन्हा सा आशीर्वाद अब हमारे जीवन में आने वाला है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shivaleeka Oberoi Pathak (@shivaleekaoberoi)

कहां हुई थी पहली मुलाकात
बता दें, शिवलिका और अभिषेक ने फरवरी 2023 में गोवा में एक ड्रीम वेडिंग की थी, जहां बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे. दोनों कि मुलाकात 2020 में 'खुदा हाफिज' के सेट पर हुई थी. वहीं से दोनों दोस्त बने और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद अभिषेक ने साल 2022 में तुर्की में हॉट एयर बलून के नीचे शिवलीका को प्रपोज किया था. अब इस कपल की जिंदगी में नए चैप्टर की शुरूआत हो गई है. 

और पढ़ें
Published at : 19 Apr 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Shivaleeka Oberoi Abhishek Pathak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'पति पत्नी और वो दो' से लेकर 'कुकू की कुंडली' तक, इन 8 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगी Wamiqa Gabbi
'भूत बंगला' के बाद इन 8 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगी वामिका गब्बी, चेक करें लिस्ट
बॉलीवुड
पापा बने दृश्यम 2 डायरेक्टर अभिषेक पाठक, पत्नी शिवालिका ने दिया बेटी को जन्म
पापा बने दृश्यम 2 डायरेक्टर अभिषेक पाठक, पत्नी शिवालिका ने दिया बेटी को जन्म
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Day 3 BO Live: रविवार को 'भूत बंगला' का धमाका, 2.30 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
लाइव: रविवार को 'भूत बंगला' का धमाका, 2.30 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
Saturday Box Office: 'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' ने भी किया कमाल, जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' ने भी किया कमाल, जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
'ज्ञान तो है नहीं...मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन करेंगे क्या? CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव
'ज्ञान तो है नहीं...मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन करेंगे क्या? CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
ओटीटी
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
इंडिया
'भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि
'भारत-ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि
एग्रीकल्चर
खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
ट्रेंडिंग
Viral Video: ये सर्कस चल रहा है क्या... मनमाड रेलवे स्टेशन पर बिजली के तारों पर चढ़कर लड़ रहे थे लोग, वीडियो देख कंफ्यूज हुए यूजर्स
ये सर्कस चल रहा है क्या... मनमाड रेलवे स्टेशन पर बिजली के तारों पर चढ़कर लड़ रहे थे लोग, वीडियो देख कंफ्यूज हुए यूजर्स
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget