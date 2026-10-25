माधुरी दीक्षित के स्टारडम नहीं, उनकी सादगी ने जाता था श्रीराम नेने का दिल

बॉलीवुड एक्टर्स की ज्यादातर लव स्टोरीज किसी न किसी फिल्म के सेट से शुरु होती है. लेकिन माधुरी दीक्षित की कहानी काफी अलग थी. जब उनके पति श्रीराम नेने ने उन्हें प्रपोज किया था, तब वो माधुरी के स्टारडम से वाकिफ नहीं थे.

श्रीराम नेने यूएस में एक हार्ट सर्जन थे और माधुरी से मुलाकात के वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत में उनकी होने वाली पत्नी कितनी बड़ी स्टार हैं. अब एक इंटरव्यू में डॉ. नेने ने बताया है कि माधुरी की शोहरत ने उन्हें कभी नहीं डराया. उन्हें अपनी पत्नी की अचीवमेंट्स पर गर्व है.

माधुरी की सादगी ने जीता था दिल

डॉ. नेने ने सीएनबीसी के एक इंटरव्यू में कहा, ‘माधुरी से मिलते वक्त मैंने उनके फिल्मी करियर या स्टारडम के बजाय उनके व्यक्तित्व पर ध्यान दिया था. मुझे माधुरी बेहद सिंपल और जमीन से जुड़ी इंसान लगीं. हम दोनों के बीच कई बातें एक-जैसी भी थीं’

उन्होंने अपने रिश्ते को 'सेमी-अरेंज्ड मैरिज' बताया. डॉ. नेने के मुताबिक, दोनों ने करीब तीन महीने तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर उन्होंने माधुरी को प्रपोज कर दिया. उस समय दोनों अपने-अपने करियर में काफी कुछ हासिल कर चुके थे.

डॉ. नेने ने कहा, ‘किसी रिश्ते में एक-दूसरे को इंसान के तौर पर समझना और सम्मान देना सबसे जरूरी है. मेरे लिए माधुरी की पहचान एक बड़ी फिल्म स्टार होने से कहीं ज्यादा थी. मेरी उनसे अच्छी बनती थी, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता था.’

माधुरी की शोहरत से नहीं घबराते डॉ. नेने

जब श्रीराम नेने से पूछा गया कि वो और माधुरी बिलकुल अलग प्रोफेशन में हैं, इसके बावजूद वो एक-दूसरे को लेकर इतने सिक्योर कैसे हैं. इस पर श्रीराम ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने-अपने प्रोफेशन में नॉलेज है, हमने अपनी-अपनी फील्ड में काफी कुछ अचीव कर चुके हैं. इसलिए हम सिक्योर हैं.’

डॉ. नेने ने कहा, ‘मुझे माधुरी पर बेहद गर्व है.’ उन्होंने यह भी माना कि इतनी मशहूर शख्सियत के साथ जिंदगी बिताना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसके लिए खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना पड़ता है.

उन्होंने बताया, ‘यूसीएलए में मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान मैं हॉलीवुड के कई मशहूर लोगों का इलाज कर चुका हूं. उन सेलिब्रिटीज के लिए अपनी प्राइवेसी काफी मायने रखती थी. इस अनुभव ने मुझे शोहरत को एक अलग नजरिए से समझने में मदद की.’

अमेरिका में हार्ट सर्जन थे डॉ. नेने

डॉ. नेने ने अपनी पहचान को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं मानते कि उनकी पहचान सिर्फ माधुरी की वजह से है.

उन्होंने कहा, ‘अमेरिका में माधुरी को कोई नहीं जानता था और मैं वहां हार्ट सर्जन था. मैं जानता हूं कि भारत में उनका ओहदा एक अलग ही लेवल का है और मुझे उन पर बहुत गर्व है.’

उन्होंने बताया कि जब वो माधुरी से मिले थे, तब तक उन्होंने माधुरी की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी. इतना ही नहीं वो शादी के वक्त शाहरुख खान और सलमान खान को भी नहीं पहचान पाए थे.

डॉ. नेने ने आगे अपनी पहचान के बारे में कहा, ‘जब लोग मुझसे मिलते हैं, तो मुझे यह समझ आता है कि मेरी अपनी भी एक पहचान है. माधुरी की लोकप्रियता मेरे लिए परेशानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे जरूरत पड़ने पर सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है.’