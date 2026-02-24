एक्ट्रेस संदीपा धर ने 2010 में इंडस्ट्री में कदम रखा था. वो फिल्म 'इसी लाइफ में' नजर आई थीं. इस फिल्म से उन्हें बहुत नेम-फेम मिला था. संदीपा को इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा समय हो गया है. इन दिनों वो फिल्म 'दो दीवाने शहर में' नजर आ रही हैं. फिल्म में वो नैना का किरदार प्ले कर रही हैं. एबीपी न्यूज से बातचीत में एक्ट्रेस ने अपने करियर, फिल्म में दो दीवाने शहर में अपने रोल, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बात की है.

एक्ट्रेस ने दो दीवाने शहर में अपने नैना के कैरेक्टर को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि फिल्म में उनका रोल ऐसा जो अपने लुक्स को लेकर इंसिक्योर है. इसी के साथ संदीपा ने कहा कि रियल लाइफ में भी लड़कियों को उनके लुक्स को लेकर काफी इंसिक्योर करवाया जाता है.

'संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का मौका मिला'

संजय लीला भंसाली के प्रोडेक्शन की फिल्म में काम करने को लेकर एक्ट्रेस ने कहा, 'हर किसी का संजय लीला भंसाली सर की फिल्म में काम करने का सपना होता है. मुझे जब ये फिल्म मिली तो मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी और मैं तो कूद पड़ी थी फिल्म में. मुझे संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला. ये मेरे लिए बहुत जरुरी था और मैं बहुत लकी हूं. बहुत टाइम के बाद मैंने एक फिल्म की है.'

क्या संदीपा धर ने झेला इंडस्ट्री में नेपोटिज्म?

नेपोटिज्म के सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा, 'ऐसा बहुत होता है कि आप फिल्म के लिए टेस्ट दे रहे हो और ले किसी और को लिया जाता है. ये होता है बहुत. थोड़ी निराशा भी होती है. लेकिन जिंदगी ऐसी ही है. मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म सिर्फ इस इंडस्ट्री में है. ये हर इंडस्ट्री है. ऐसी कई फिल्में होती हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है और वो फिर किसी और को मिल जाती है. मुझे लगता है कि हर एक फिल्म की एक किस्मत होती है. अगर वो फिल्म आपके लिए बनी है तो घूम-फिरकर वो आपके पास आ ही जाती है. तो क्या फायदा ऐसी चीजों के बारे में बात करने का जो आपकी किस्मत में थी ही नहीं.'





ऐसे मिली थी संदीपा को पहली फिल्म?

संदीपा ने अपनी पहली फिल्म के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें पहली फिल्म कैसे मिली. संदीपा ने खुद को एक्सीडेंटल एक्ट्रेस बताया. उन्होंने कहा, 'मेरा एक्टर बनने का प्लान नहीं था. मैं पढ़ रही थी जब मुझे ये राजश्री की फिल्म का ऑफर आया. मैंने ये फिल्म भी इसीलिए की थी मुझे लगा था कि ये अलग एक्सपीरियंस होगा.'

आगे एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं जब कॉलेज में थी तब एड्स भी करती थी. तो राजश्री के कास्टिंग डायरेक्टर जो थे उन्होंने मेरे कुछ एड देखे थे. उन्होंने मुझे अपने ऑफिस ऑडिशन के लिए बुलाया था. ये पहली बार था जब मैंने फिल्म का ऑडिशन दिया था. मुझे वक्त कुछ नहीं पता था. मुझे उन्होंने एक मोनोलॉग भेजा था. वो मैंने जो समझ आया पढ़ दिया था. मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था. मैं सूरज बड़जात्या की बहुत बड़ी फैन थी तो मैं ये सोचकर गई थी कि शायद मैं सूरज बड़जात्या से मिल लूंगी. 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया सेकंड टेस्ट के लिए. इसके बाद मुझे फिर 3 हफ्तों के बाद प्राइवेट नंबर से सूरज बड़जात्या का कॉल आया. उन्होंने कहा- नमस्ते मैं सूरज बड़जात्या बात कर रहा हूं. हमें आपका ऑडिशन बहुत पसंद आया. हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म करें. आप आकर नरेशन सुन लीजिए और पसंद आए तो फिल्म कर सकती हैं. मैं तो पूरी ब्लैंक हो गई थी. फिर मैं ऑफिस गई. तो ऐसे मुझे वो फिल्म मिली.'

'चुंबक में बहुत पागलपन है'

एक्ट्रेस ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट चुंबक को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि चुंबक एक कॉमेडी फिल्म है. एक्ट्रेस ने कहा- जिन्होंने खिचड़ी और साराभाई लिखी है, उन्होंने ही चुंबक लिखी है. तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी मैड कॉमेडी है. मैंने ऐसा शो कभी नहीं किया है. ये बहुत फनी है. मैं बहुत खुश हूं कि ये शो कर रही हूं. शो में बहुत पागलपन है. मैं एक्साइटेड हूं कि कब ये शो आए और आप लोग देखों.