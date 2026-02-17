हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी लुक्स के लिए बुली होते थे बॉलीवुड के ये हैंडसम एक्टर, बोले- 'स्कूल में मुझे...'

कभी लुक्स के लिए बुली होते थे बॉलीवुड के ये हैंडसम एक्टर, बोले- 'स्कूल में मुझे...'

Siddhant Chaturvedi: सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी आने वाली फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ की रिलीज से पहले अपनी पर्सनल लाइफ के अनुभव साझा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें लुक के लिए बुली किया जाता था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के यंग एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ की रिलीज को लेकर काफी उत्साहित हैं. रिलीज से पहले उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और जीवन के संघर्षों के बारे में खुलकर बातचीत की है. सिद्धांत ने बताया कि उनके स्कूल के दिनों में उनके लुक को लेकर उन्हें काफी बुली का सामना करना पड़ा था. 

स्कूल के दिनों को किया याद
सिद्धांत ने बताया कि उनके घुंघराले बाल और मिक्स-भाषा बैकग्राउंड की वजह से वे अक्सर अलग महसूस करते थे. उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा, 'स्कूल में मुझे मेरे लुक के लिए टारगेट किया जाता था. उस समय मेरे बाल सिल्की नहीं थे. हम देखते थे फिल्मों में शाहरुख सर और शाहिद कपूर के बाल हमेशा सिल्की दिखते थे. मैं भी घर पर अपने बाल स्ट्रेट करने की कोशिश करता था.' उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दसवीं की फेयरवेल पिक्चर उन्हें शेयर करने लायक नहीं लगती थी. लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रखा है.

मुंबई आने के बाद के बदलाव
मुंबई आने के बाद सिद्धांत को बॉलीवुड के हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बीच खुद को साबित करना पड़ा था. उन्होंने कहा, 'आखिरकार मुझे समझ आया कि सबकुछ कॉन्फिडेंस का खेल होता है. आप खुद को कैसे कैरी करते हैं ये ज्यादा जरूरी होता है. आज मैं अपने घुंघराले बाल और अपने तरीके को स्वीकार कर चुका हूं. अब मैं वैसे ही घर से निकलता हूं जैसे मैं सोकर उठता हूं.' उन्होंने ये भी बताया कि अब 'मैसी लुक' ट्रेंड में है जिससे उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी महसूस होती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Studios (@zeestudiosofficial)

प्रोफेशनल और इमोशनल स्ट्रगल
हालांकि सिद्धांत ने स्वीकार किया कि उन्हें अब भी कभी-कभी मानसिक और प्रोफेशनल स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा, 'जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है तो ये मेरे उपर सबसे ज्यादा असर डालता है. प्रोफेशनल सेटबैक या रिजेक्शन मुझे इमोशनल रूप से प्रभावित करते हैं. ऐसे समय में मैं घर पर रहकर शांत होकर सोचता हूं और स्थिति को समझने की कोशिश करता हूं.'

फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ है खास
सिद्धांत की आने वाली फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ में मृणाल ठाकुर भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार ने किया है. इन्होंने इससे पहले 'युध्र' जैसी फिल्म बनाई थी. ये फिल्म दो लोगों की अरेंज मैरिज और उनकी व्यक्तिगत और शारीरिक असुरक्षाओं को दिखाती है. फिल्म का थियेट्रिकल रिलीज 20 फरवरी 2026 को होने वाला है.

और पढ़ें
Published at : 17 Feb 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Siddhant Chaturvedi Do Deewane Seher Mein
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कभी लुक्स के लिए बुली होते थे बॉलीवुड के ये हैंडसम एक्टर, बोले- 'स्कूल में मुझे...'
कभी लुक्स के लिए बुली होते थे बॉलीवुड के ये हैंडसम एक्टर, बोले- 'स्कूल में मुझे...'
बॉलीवुड
आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट
आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट
बॉलीवुड
रामायण इवेंट के लिए ए आर रहमान की तैयारी, शुरू किया 40 दिन का डिजिटल डिटॉक्स
रामायण इवेंट के लिए ए आर रहमान की तैयारी, शुरू किया 40 दिन का डिजिटल डिटॉक्स
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: ICU में हैं सलीम खान, शूटिंग छोड़ हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, सामने आया हेल्थ अपडेट
लाइव: ICU में हैं सलीम खान, शूटिंग छोड़ हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, सामने आया हेल्थ अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की 
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की 
इंडिया
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Case Hearing Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
हेल्थ
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget