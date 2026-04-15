Diwali 2026 Box Office Clash: दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश, रणबीर कपूर की 'रामायण' से टकाएगी ये हॉलीवुड फिल्म
Diwali 2026 Clash: दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड और एक हॉलीवुड फिल्म का तगड़ा क्लैश होने वाला है. ये दोनों फिल्में ही बड़े बजट वाली हैं. ऐसे में इस क्लैश को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है.
सिनेमा लवर्स के लिए इस बार की दिवाली बेहद खास होने जा रही है. दरअसल इस त्योहार के मौके पर बड़े पर्दे पर दो मेगा बजट फिल्मों का महाक्लैश होग, इनमें से एक मच अवेटेड नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण: भाग 1’ है और दूसरी जापानी मॉन्स्टर एपिक गॉडज़िला माइनस ज़ीरो है. खबरों के मुताबिक, दोनों फिल्में एक ही त्योहार के मौके पर रिलीज होने की तैयारी में हैं, जिससे दुनिया भर के दर्शकों को एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा.
दिवाली पर रामायण और 'गॉडज़िला माइनस ज़ीरो' का क्लैश
बता दें कि दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जापानी फिल्म 'गॉडज़िला माइनस ज़ीरो' और भारतीय फिल्म 'रामायण' नवंबर में वर्ल्डवाइड रिलीज़ होने के लिए तैयार हैं.दोनों फिल्में बड़े बजट में बनी हैं और दर्शकों को ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देंगी. रामायण जहां एपिक स्केल पर माइथोलॉजिकल दुनिया में ले जाएगी तो वहीं गॉडज़िला माइनस ज़ीरो सिनेमा हाईस्टेक मॉन्स्टर एडवेंचर दिखाएगी.
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'गॉडज़िला माइनस ज़ीरो' का पहला ट्रेलर रिलीज
फिल्म निर्माता ताकाशी यामाज़ाकी द्वारा निर्देशित 'गॉडज़िला माइनस ज़ीरो' का पहला ट्रेलर सिनेमाकॉन 2026 में जारी किया गया. यह फिल्म पहले ही इतिहास रच चुकी है क्योंकि यह "फिल्म्ड फॉर आईमैक्स" सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली जापानी फिल्म है, खबरों के मुताबिक ये क्रिटिक्स द्वारा सराही गई ऑस्कर विनिंग फिल्म 'गॉडज़िला माइनस वन' की अगली कड़ी है. 1949 में स्थापित यह फिल्म 'गॉडज़िला माइनस वन' का सीधा सीक्वल है और खबरों के मुताबिक ये वॉर के बाद की कहानी को आगे बढ़ाएगी. फिल्म के पहले भाग ने दुनिया भर में 116 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी.
रामायण को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर रामायण: भाग 1 अपनी स्टार कास्ट और भव्यता के कारण पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी है, फिल्म फिलहाल भारत में दिवाली 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.. दो भागों में बंटी इस गाथा का कंबाइंड बजट लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है. खबरों के अनुसार, यह पौराणिक महाकाव्य प्रॉफिट के लिए ग्लोबल मार्केट खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका पर बहुत ज्यादा डिपेंड है. फिल्म अपनी रिलीज के लिए आईमैक्स स्क्रीन पर भी नजर रख रही है, जिससे यह प्रीमियम फॉर्मेट के लिए 'गॉडज़िला माइनस ज़ीरो' के साथ सीधा टक्कर लेगी.
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Source: IOCL