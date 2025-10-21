बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने दिवाली का त्योहार अपने परिवार के साथ बेहद ही सादगी के साथ मनाया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दिवाली सेलिब्रेशन की झलक भी शेयर की है. साथ ही सुपरस्टार ने एक फैंस को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए इमोशनल नोट भी लिखा है जो अब खूब वायरल हो रहा है.

शाहरुख खान ने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की दिखाई झलक

बता दें कि शाहरुख खान ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी पत्नी गौरी खान की दिवाली की पूजा करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है. तस्वीर में गौरी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. इस तस्वीर के साथ किंग खान ने कैप्शन में लिखा है, "सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! देवी लक्ष्मी जी आपको समृद्धि और खुशियां प्रदान करें. सभी के लिए प्रेम, प्रकाश और शांति की कामना करता हूं. "

अभिनेता का यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गया और प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में विशेज और हार्ट इमोजी के साथ ही प्यारे भरे मैसेज की बाढ़ ला दी है. कई लोगों ने शाहरुख के इस सादगी और गर्मजोशी भरे अंदाज़ की तारीफ करते हुए इसे "प्योर मन्नत वाइब्स" कहा.

Happy Diwali to everyone! May Goddess Lakshmi ji bless you with prosperity and happiness. Wishing love, light and peace to all. pic.twitter.com/kHzH3or17a — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 20, 2025

मन्नत के रेनोवेशन के चलते शाहरुख ने मनाई सादगी से दिवाली

बता दें कि शाहरुख खान अपने घर मन्नत में बॉलीवुड की कुछ सबसे ग्रैंड दिवाली पार्टियों को होस्ट करने के लिए फेमस हैं. वहीं शाहरुख खान के ड्रीम होम मन्नत में फिलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए सुपरस्टार ने इस साल सादगी से परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट की.

शाहरुख खान वर्क फ्रंट

इस बीच, शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो सुपरस्टार फिलहाल सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और राघव जुयाल स्टारर "किंग" की शूटिंग में बिजी हैं. साल 2026 में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म शाहरुख की मचअवेटेड फिल्म है.