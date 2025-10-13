बॉलीवुड में प्री दिवाली पार्टी शुरू हो चुकी हैं. बीते दिन फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने दिवाली पार्टी होस्ट की थी जिसमें बी टाउन के तमाम सेलेब्स एक से बढ़कर एक लुक में स्पॉट हुए. इस दौरान बॉलीवुड के नए रोमांटिक कपल तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने पूरी महफिल लूट ली. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है

हाथों में हाथ डाले पहुंचे तारा-वीर

मनीष मल्होत्रा के दिवाली बैश में बॉलीवुड के नए लव बर्ड्स तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले रेड कार्पेट पर उतरे. इस दौरान दोनों ने अपनी केमिस्ट्री से खूब ध्यान खींचा. दोनो काफी स्टाइलिश और खुश लग रहे थे. वहीं पैप्स को पोज देते हुए ये जोड़ा एक-दूसरे का हाथ थामे और प्यार से एक-दूसरे को निहारते हुए नजर आया.

काफी शानदार लुक में दिखे तारा-वीर

दिवाली पार्टी में तारा और वीर ने अपने लुक से भी खूब इम्प्रेस किया. वीर दिवाली बैश में व्हाइट वी नेक कुर्ते-पायजामे के साथ एक ग्रीन कलर का नेकलेस पहने हुए काफी अट्रैक्टिव लुक में दिखे. वहीं तारा ने शिमरी आउटफिट पहना था. उन्होंने शोल्डर लेस एम्बेलिश्ड टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट पेयर की थी और मैचिंग दुपट्टा लिया हुआ था. उन्होंने गले में डायमंड नेकलेस पहना था और बालों को ओपन छोड़ा था. ओवरॉल इस जोड़े का लुक काफी शानदार था.





कब फैले थो तारा-वीर के रिलेशनशिप के रूमर्स

बता दें कि ये जोड़ी पिछले कई महीनों से मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रही है. उनके रिश्ते की अफवाहें सबसे पहले मई में फैलीं, जब उन्हें मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर के बाद अलग-अलग बाहर निकलते हुए देखा गया. इस साल की शुरुआत में जब वे रनवे पर शोस्टॉपर के रूप में साथ नज़र आए, तो यह चर्चा और तेज़ हो गई थी.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के पोते और जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के भाई, वीर पहाड़िया एक प्रॉमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली से हैं, न केवल अपने पारिवारिक संबंधों के लिए, बल्कि अक्षय कुमार के साथ स्काई फ़ोर्स में अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं.य तारा से पहले, उनका नाम सारा अली खान के साथ जुड़ा था, जिन्होंने उसी फिल्म में उनकी ऑनस्क्रीन पत्नी की भूमिका भी निभाई थी.