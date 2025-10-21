बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के लिए इस साल की दिवाली बेहद खास दी. दरअसल हाल ही में पेरेंट्स बने इस जोड़े ने अपनी बेटी के जन्म के बाद पहली दिवाली सेलिब्रेट की है. वहीं कियारा ने अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ एक खास दिवाली वीडियो शेयर कर अपने सेलिब्रेशन की झलक भी दिखाई है.

कियारा-सिद्धार्थ ने दिखाई अपनी खास दिवाली सेलिब्रेशन की झलक

बता दें कि कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग अपने दिवाली सेलिब्रेश की एक वीडियो शेयर की है. वीडियो में कियारा और सिद्धार्थ येलो में ट्विनिंग करते हुए नजर आ रहे है. एक्ट्रेस ने येलो कलर का अनारकली सूट पहना है जिस पर डेलीकेट एम्ब्रॉइडरी की गई है. इसके साथ उन्होंने येलो कलर का लाइट पिंक कलर के बॉर्डर वाला दुपट्टे पेयर किया है. कियारा ने अपने दिवाली लुक को बेहद सादगी से स्टाइल किया था. खुले लहराते बाल, एक छोटी सी लाल बिंदी, हल्का मेकअप और स्टेटमेंट इयररिंग्स उनके फेस्टिव आउटफिट्स को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे.

इस बीच, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​मैचिंग एम्ब्राइडरी वाले येलो कुर्ते और व्हाइट पायजामे में खूब जंच रहे हैं. वीडियो में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए भी दिख रहे हैं.

कियारा के चेहरे पर दिखा पोस्ट प्रेग्नेंसी ग्लो

वहीं इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए, अभिनेत्री ने लिखा, "हैप्पी दिवाली प्यार, रोशनी और धूप." कियारा द्वारा शेयर की गई ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है. वहीं फैंस कमेंट सेक्शन में कियारा के पोस्ट प्रेग्नेंसी ग्लो और इस जोड़े की दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं.

कियारा-सिद्धार्थ ने बेटी के जन्म दे बाद सेलिब्रेट की पहली दिवाली

अपनी बेटी के जन्म के बाद से लो प्रोफ़ाइल रह रहीं, कियारा को हाल ही में अपने पति सिद्धार्थ और बेटी कियारा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था. जिसके बाद से फैंस इस जोड़ी की नन्ही परी की पहली झलक देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं. इन सबके बीच सिद्धार्थ ने हाल ही में द कपिल शर्मा शो में पिता बनने के बारे में खुलकर बात की और स्वीकार किया, "हमारा पूरा शेड्यूल बदल गया है... चाहे खाने की बात हो या उसके सोने के तरीके की, अब हम देर रात तक जागते हैं, लेकिन यह एक अलग तरह की थकान है."