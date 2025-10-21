हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटी के जन्म के बाद कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मनाई पहली दिवाली, कपल ने येलो में ट्विनिंग कर एक दूसरे पर लुटाया प्यार

बेटी के जन्म के बाद कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मनाई पहली दिवाली, कपल ने येलो में ट्विनिंग कर एक दूसरे पर लुटाया प्यार

Kiara Advani Sidharth Malhotra Diwali Celebration: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने बेटी के जन्म के बाद पहली दिवाली सेलिब्रेट की. बॉलीवुड के इस प्यारे कपल ने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की खास तस्वीरें भी शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Oct 2025 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के लिए इस साल की दिवाली बेहद खास दी. दरअसल हाल ही में पेरेंट्स बने इस जोड़े ने अपनी बेटी के जन्म के बाद पहली दिवाली सेलिब्रेट की है. वहीं कियारा ने अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ एक खास दिवाली वीडियो शेयर कर अपने सेलिब्रेशन की झलक भी दिखाई है.

कियारा-सिद्धार्थ ने दिखाई अपनी खास दिवाली सेलिब्रेशन की झलक
बता दें कि कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग अपने दिवाली सेलिब्रेश की एक वीडियो शेयर की है. वीडियो में कियारा और सिद्धार्थ येलो में ट्विनिंग करते हुए नजर आ रहे है. एक्ट्रेस ने येलो कलर का अनारकली सूट पहना है जिस पर डेलीकेट एम्ब्रॉइडरी की गई है. इसके साथ उन्होंने येलो कलर का लाइट पिंक कलर के बॉर्डर वाला दुपट्टे पेयर किया है. कियारा ने अपने दिवाली लुक को बेहद सादगी से स्टाइल किया था.  खुले लहराते बाल, एक छोटी सी लाल बिंदी, हल्का मेकअप और स्टेटमेंट इयररिंग्स उनके फेस्टिव आउटफिट्स को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे.

इस बीच, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​मैचिंग एम्ब्राइडरी वाले येलो कुर्ते और व्हाइट पायजामे में खूब जंच रहे हैं. वीडियो में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए भी दिख रहे हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

कियारा के चेहरे पर दिखा पोस्ट प्रेग्नेंसी ग्लो
वहीं इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए, अभिनेत्री ने लिखा, "हैप्पी दिवाली प्यार, रोशनी और धूप." कियारा द्वारा शेयर की गई ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है. वहीं फैंस कमेंट सेक्शन में कियारा के पोस्ट प्रेग्नेंसी ग्लो और इस जोड़े की दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं.

कियारा-सिद्धार्थ ने बेटी के जन्म दे बाद सेलिब्रेट की पहली दिवाली
अपनी बेटी के जन्म के बाद से लो प्रोफ़ाइल रह रहीं, कियारा को हाल ही में अपने पति सिद्धार्थ और बेटी कियारा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था. जिसके बाद से फैंस इस जोड़ी की नन्ही परी की पहली झलक देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं. इन सबके बीच  सिद्धार्थ ने हाल ही में द कपिल शर्मा शो में पिता बनने के बारे में खुलकर बात की और स्वीकार किया, "हमारा पूरा शेड्यूल बदल गया है... चाहे खाने की बात हो या उसके सोने के तरीके की, अब हम देर रात तक जागते हैं, लेकिन यह एक अलग तरह की थकान है."

 

 

 

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 08:25 AM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra Kiara Advani Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
दिल्ली NCR
दिल्ली: दिवाली की रात आग लगने के 270 हादसे! सुबह 6 बजे तक आंकड़ा हुआ 400 पार, रात भर तैनात रहे दमकलकर्मी
दिल्ली: दिवाली की रात आग लगने के 270 हादसे! सुबह 6 बजे तक आंकड़ा हुआ 400 पार
ट्रेंडिंग
38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल
38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल
शिक्षा
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget