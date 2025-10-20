देशभर में बड़े ही उत्साह और खुशियों के साथ दिवाली का इंतजार किया जा रहा है. यह त्योहार सिर्फ रोशनी, रंगोली और मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे और भी खास बनाने में बॉलीवुड के धमाकेदार गानों का बड़ा योगदान होता है. जब दिवाली के जश्न में इन गानों का तड़का लग जाता है, तो मजा दोगुना हो जाता है और उत्सव का हर पल यादगार बन जाता है.

इसीलिए इस दिवाली हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के कुछ खास और सदाबहार गाने, जो आपके त्योहार में चार चांद लगा देंगे. ये गाने न केवल उत्सव का माहौल बनाने में मदद करेंगे, बल्कि आपको और आपके परिवार को भी झूमने पर मजबूर कर देंगे. आइए जानते हैं वो खास दिवाली सॉन्ग्स, जो हर साल की तरह इस साल भी आपकी दिवाली को और भी रंगीन और धमाकेदार बना दें.

आई है दिवाली

‘आई है दिवाली’ दिवाली के रोशनी और खुशियों का जश्न मनाने वाला क्लासिक गाना है. यह 2001 की फ़िल्म ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया’ का हिस्सा है और इसे उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, शान, केतकी दवे और स्नेहा पंत ने अपनी आवाज दी है.

एक वो भी दिवाली थी

‘एक वो भी दिवाली थी’ 1961 की फ़िल्म ‘नजराना’ का क्लासिक गाना है. मुकेश की आवाज में यह गाना राजेंद्र कृष्ण के बोल और रविशंकर शर्मा के संगीत के साथ यादगार बन गया. फिल्म में राज कपूर, वैजयंती माला, उषा किरण और जेमिनी गणेशन नजर आए थे.

दीप दिवाली के झूठे

‘दीप दिवाली के झूठे’ 1960 की फिल्म ‘जुगनू’ का सदाबहार दिवाली गाना है. किशोर कुमार की आवाज और मधुर धुन ने इसे दिवाली के जश्न का हिस्सा बना दिया. हर साल सुनने पर यह गाना पुरानी यादों को ताजा कर देता है और दिवाली के जश्न में चार चांद लगा देता है.

चिरागों के रंगीन दिवाली

'चिरागों के रंगीन दिवाली’ लता मंगेशकर का क्लासिक ट्रैक है, जो राज कपूर की फिल्म ‘नजराना’ से लिया गया है. यह गाना दिवाली के रंग और खुशियों को और गहराई देता है. घरों में रोशनी और प्यार का माहौल बनाता है और पूरे परिवार और दोस्तों को एक साथ जोड़ता है.

हर सुनने पर यह गाना हमें त्योहार की मिठास, उत्साह और खुशियों को अपनाने की याद दिलाता है.