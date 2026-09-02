'उसकी पहचान सिर्फ मौत नहीं', बेटी मिहिका को याद कर इमोशनल हुईं दिव्या सेठ

एक्ट्रेस दिव्या सेठ शाह अपनी बेटी मिहिका शाह के निधन से दुखी हैं और जिंदगी के छोटे-छोटे पलों के जरिए उन्हें याद करती रहती हैं. मिहिका के जन्मदिन वाले महीने में एक्ट्रेस ने एक इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनकी बेटी की खूबसूरत जिंदगी की पहचान सिर्फ उसकी असमय मौत से हो. दिव्या ने यह भी कहा कि वह धरती पर उन दोनों के लिए जी रही हैं.

मिहिका के जन्मदिन पर भावुक हुई दिव्या

हरियाली और प्रकृति का एक वीडियो शेयर करते हुए दिव्या ने मिहिका को संबोधित करते हुए लिखा, "हेलो मिहिका के जन्मदिन वाले महीने. तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो. जब लोग कहते हैं कि मैं बहादुर या बहुत मजबूत हूं तो मैं मन ही मन सोचती हूं क्योंकि, सिर्फ शारीरिक मौजूदगी ही अलग है.

मैं उसके प्यार को हर पल महसूस करती हूं और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसकी खूबसूरत जिंदगी को सिर्फ उसके जाने तक ही सीमित कर दिया जाए. नहीं बेटा, मैं धरती पर हम दोनों के लिए जी रही हूं, तुम ऊपर चमकती और जगमगाती रहो."

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23 साल की उम्र में हुआ निधन

दिव्या सेठ शाह और सिद्धार्थ शाह की बेटी और मशहूर एक्ट्रेस सुषमा सेठ की पोती मिहिका शाह का 5 अगस्त 2024 को मुंबई में निधन हो गया था. वह 23 साल की थीं. परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, मिहिका को बुखार हुआ था और उसके बाद उन्हें दौरे पड़े थे.तब से दिव्या ने प्रकृति के जरिए मिहिका की यादों को जिंदा रखा है और अक्सर अपनी बेटी को याद करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर करती हैं.

पुरानी यादों में आज भी मिहिका

मिहिका को लिखे एक पुराने इमोशनल लेटर में दिव्या ने मौसम की पहली बारिश देखने और यह कल्पना करने का जिक्र किया था कि उनकी बेटी बगीचे में गई होती और कुत्तों के साथ बारिश का मजा ले रही होती.

उन्होंने लिखा था कि वह लगातार मिहिका के बारे में सोचती रहती हैं और अपने आसपास की दुनिया में उसकी मौजूदगी महसूस करती हैं.

दिव्या ने पहले भी पक्षियों, जानवरों, हरियाली और प्रकृति की अन्य चीजों की झलकियां शेयर की हैं और अक्सर उन्हें अपनी बेटी से जोड़ा है.

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