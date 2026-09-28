Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कोई भी कायर आदमी...' गोविंदा पर जमकर भड़कीं दिव्या खोसला, सुनीता के सपोर्ट में लिखा लंबा नोट

'कोई भी कायर आदमी...' गोविंदा पर जमकर भड़कीं दिव्या खोसला, सुनीता के सपोर्ट में लिखा लंबा नोट

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच जारी विवाद पर अब दिव्या खोसला ने लंबा-चौड़ा नोट लिखा है. उन्होंने सुनीता का सपोर्ट करते हुए गोविंदा पर जमकर भड़ास निकाली है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Sep 2026 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा की एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ कथित अफेयर की खबरें सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं. गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लगातार गोविंदा पर निशाना साध रही हैं और गोविंदा के कथित अफेयर को लेकर उन्होंने हाल ही में जेन-जी से भी समर्थन मांगा था. वहीं अब सुनीता को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला का साथ मिला है. उन्होंने एक लंबा-चौड़ा नोट लिखते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गोविंदा के खिलाफ भड़ास निकाली है. उनकी स्टोरी को सुनीता ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है.

गोविंदा पर भड़कीं दिव्या खोसला

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा सीमा, विवेक ओबेरॉय, जाह्नवी कपूर और आराध्या बच्चन के मामले पहले
पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा सीमा, विवेक ओबेरॉय, जाह्नवी कपूर और आराध्या बच्चन के मामले पहले
बॉलीवुड
'मिर्जापुर' सीजन 4 पर श्वेता त्रिपाठी ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 'लिखाई चालू है'
'मिर्जापुर' सीजन 4 पर श्वेता त्रिपाठी ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 'लिखाई चालू है'
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' या 'द वन', मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर कौन पास? जानें कलेक्शन
'द पैराडाइज' या 'द वन', मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर कौन पास? जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
अलीशा चिनॉय ने खोला राज, ‘कयामत से कयामत तक’ के लिए आमिर खान संग दिया था ऑडिशन
अलीशा चिनॉय ने खोला राज, ‘कयामत से कयामत तक’ के लिए आमिर खान संग दिया था ऑडिशन

दिव्या ने अपने नोट की शुरुआत में लिखा कि कभी हमारे समाज में बहुविवाह को स्वीकार किया जाता था. सालों तक हमारी दादियों और नानियों ने इसे झेला और महिलांए पुरुषों की गुलाम बनी रहीं. लेकिन, फिर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुईं और उपलब्धियां हासिल कीं. इस क्रांति ने हमारे समाज को बदल दिया. वहीं आगे उन्होंने लिखा कि हाल ही में मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा उसने मुझे इन सब पर सवाल खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया.

ये भी पढ़ें: आलिया भट्ट की बाहों में रणबीर कपूर, 'लव एंड वॉर' एक्ट्रेस ने पति को इस खास अंदाज में किया बर्थडे विश

दिव्या ने आगे गोविंदा को सम्मानित और सीनियर एक्टर बताते हुए उन पर निशाना साधा और सुनीता का समर्थन किया. दिव्या ने लिखा, 'एक महिला के तौर पर सुनीता जी ने आपको अपना सब कुछ दिया. वो आपके लिए लॉयल रहीं और आपके बच्चों को संभाला. अपना करियर नहीं बनाया. आपकी सक्सेस के पीछे वो ही थी. आप बाहर सफल रहे, लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ आपको नहीं जाता. आखिर एक महिला और क्या कर सकती है?'

सुनीता पर बोलीं- पूरे समाज से मदद मांग रही हैं

हाल ही में सुनीता ने जेन-जी से सपोर्ट मांगा था और उनके इस वीडियो का जिक्र करते हुए दिव्या ने लिखा, 'हम सब चुप है और एक महिला हमारे समाज के आगे मदद मांग रही है. कोई भी किसी के पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहता है. लेकिन, क्यों हर दूसरे दिन गोविंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे हैं? मुझे इससे बुरा लगता है. हम आने वाली जनरेशन्स को आखिर क्या सीखा रहे हैं?'

कोई भी कायर आदमी...' गोविंदा पर जमकर भड़कीं दिव्या खोसला, सुनीता के सपोर्ट में लिखा लंबा नोट

'कोई भी कायर आदमी...'

गोविंदा को नसीहत देते हुए दिव्या ने आगे लिखा, 'यदि आपका कोई अफेयर है तो उसे लोगों के सामने न लाए. खासकर धर्मिक जगहों पर उसका दिखावा ना करें और हां अपनी वाइफ को कातिल ठहराने की साजिश रचना किसी भी कायर आदमी की निचली हरकत हो सकती है.'

आगे दिव्या ने कहा कि सुनीता जी ने जिस इंसान के लिए अपनी पूरी उम्र कुर्बान कर दी, आखिर उन्हें क्या फायदा हुआ? इस उम्र में भी उन्हें बतौर पत्नी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. 58 साल की उम्र में जब महिअलों को दादी-नानी बन जाना चाहिए और पति को उनकी देखभाल करना चाहिए और पति के साथ बुढ़ापा बिताना चाहिए, तब उन्हें क्या मिल रहा है? एक्ट्रेस ने लिखा, 'सुनीता जी, मैं आपके दर्द को समझती हूं और मुझे बहुत दुख है.'

गोविंदा ने मेरी नजर में अपनी इज्जत खो दी

आखिरी में गोविंदा से निराशा जाहिर करते हुए दिव्या खोसला ने लिखा, 'गोविंदा जी आप एक लीजेंड है. मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी इज्जत अपने हाथों में है. आप नई जनरेशन्स के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं. आप मेरी नजर में अपनी इज्जत खो चुके हैं.'

ये भी पढ़ें: पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा सीमा, विवेक ओबेरॉय, जाह्नवी कपूर और आराध्या बच्चन के मामले पहले

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा सीमा, विवेक ओबेरॉय, जाह्नवी कपूर और आराध्या बच्चन के मामले पहले
पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा सीमा, विवेक ओबेरॉय, जाह्नवी कपूर और आराध्या बच्चन के मामले पहले
बॉलीवुड
'मिर्जापुर' सीजन 4 पर श्वेता त्रिपाठी ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 'लिखाई चालू है'
'मिर्जापुर' सीजन 4 पर श्वेता त्रिपाठी ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 'लिखाई चालू है'
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' या 'द वन', मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर कौन पास? जानें कलेक्शन
'द पैराडाइज' या 'द वन', मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर कौन पास? जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
अलीशा चिनॉय ने खोला राज, ‘कयामत से कयामत तक’ के लिए आमिर खान संग दिया था ऑडिशन
अलीशा चिनॉय ने खोला राज, ‘कयामत से कयामत तक’ के लिए आमिर खान संग दिया था ऑडिशन
Advertisement

वीडियोज

इस्तीफा या महाभियोग... Gyanesh Kumar का क्या होगा? ​विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
मस्जिद पर कार्रवाई के बीच सामने आई बड़ी खबर! मचा हड़कंप
मस्जिद पर कार्रवाई के बाद उज्जैन में कैसे हैं हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए
छात्रों की सुरक्षा और भविष्य से खिलवाड़ का असली गुनहगार कौन?
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
स्पोर्ट्स
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
ओटीटी
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget