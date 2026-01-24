हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'

48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'

Divya Dutta On Being Single At Age Of 48: दिव्या दत्ता 48 साल की उम्र में सिंगल जिंदगी गुजार रही हैं. वहीं उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वे प्यार के लिए तैयार हैं लेकिन शादी के लिए नहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

दिव्या दत्ता बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तीन दशक से ज़्यादा समय हो चुका है और इस दौरान उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है.  स्क्रीन पर लवर्स से लेकर पत्नियों तक, कई तरह के किरदार निभा चुकी दिव्या दत्ता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. वहीं उन्होंने अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में 48 साल की उम्र में भी सिंगल रहने की वजह का खुलासा किया है.

दिव्या दत्ता ने क्यों नही की शादी?
दरअसल पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में, दिव्या ने बताया कि शादी अब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं है. 48 साल की एक्ट्रेस ने कहा, "ये बहुत गलतियां करके सीखा है." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पहले प्यार की तलाश की थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि एक लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप कितनी मुश्किल हो सकती है.उन्होंने बताया, "मैंने इसे कई बार ढूंढा, लेकिन जब आप शादी या पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो यह कुछ ऐसा है जिसमें सही इंसान के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा आपसी देखभाल की ज़रूरत होती है."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divya Dutta (@divyadutta25)

समझने वाले पार्टनर की जरूरत होती है
दिव्या ने बताया कि उनके प्रोफेशन में अपनी चुनौतियां हैं, जिसके लिए एक बहुत ही सुरक्षित और समझने वाले पार्टनर की ज़रूरत होती है. 'छलावा' एक्ट्रेस ने कहा, "आप एक्टर हैं, अनप्रेडिक्टेबल जॉब है, ऊपर से हाई-प्रोफाइल है. दिमाग भी रखते हैं तो यह आसान कॉम्बिनेशन तो नहीं है."उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें ऐसे किसी की ज़रूरत है जो अपने खुद के स्पेस पर सिक्योर हो और उनकी लाइफ और करियर के नेचर के साथ कंफर्टेबल हो.

पिछले रिश्ते नहीं थे सही
दिव्या ने माना कि डेटिंग के दौरान उनकी मुलाकात कुछ सच में अच्छे लोगों से हुई. हालांकि, समय के साथ, उन्हें एहसास हुआ कि वे उनके लिए सही नहीं थे. उन्होंने कहा, "मुझे यह गलत तरीके से एहसास हुआ.” और बताया कि आखिरकार उन्हें अकेले रहने में शांति मिली. उन्होंने कहा कि उनके पार्टनर को ज़िंदगी भर उनके साथ चलना होगा, मुश्किल समय में उनका हाथ पकड़ना होगा, और आपसी खुशी और देखभाल में विश्वास रखना होगा. कुछ ऐसा जो उन्हें पहले रिश्तों में नहीं मिला था.

प्यार के लिए तैयार लेकिन शादी नहीं कर सकती
महामारी के बारे में सोचते हुए, दिव्या ने बताया कि उस समय ने उन्हें इस बारे में क्लियरिटी दी कि वह असल में क्या चाहती हैं. उन्हें एहसास हुआ कि पूरा महसूस करने के लिए उन्हें लगातार बाहर प्यार खोजने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं अभी भी प्यार के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करना चाहूंगी."

Published at : 24 Jan 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Divya Dutta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Warning US: 'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
IND Vs NZ 2nd T20I: पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Jammu Kashmir Heavy Snowfall: जम्मू-कश्मीर समेत ठंड से ठिठुर गई ये जगह | Weather News | ABP
Himachal Pradesh News: Shimla में बर्फबारी का कहर, आपस में टकराए 3 ट्रक |
Venezuela–China Oil Debt Story | Loans, Oil & Geopolitics Explained | Paisa Live
Copper: 10,000 साल पुराना Metal जो Future Economy चला रहा है | The Red Gold Story | Paisa Live
Gold–Silver ETF Crash Explained | 2% गिरावट, ETF 15% क्यों टूटता है? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Warning US: 'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
IND Vs NZ 2nd T20I: पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
यूटिलिटी
दिन में गर्मी और रात में सर्दी, इस मौसम में कितना सेट करें फ्रिज का टेंपरेचर?
दिन में गर्मी और रात में सर्दी, इस मौसम में कितना सेट करें फ्रिज का टेंपरेचर?
हेल्थ
देसी खाना तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन का क्या, यहां जानें आपकी थाली कितनी ताकतवर?
देसी खाना तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन का क्या, यहां जानें आपकी थाली कितनी ताकतवर?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget