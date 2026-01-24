दिव्या दत्ता बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तीन दशक से ज़्यादा समय हो चुका है और इस दौरान उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. स्क्रीन पर लवर्स से लेकर पत्नियों तक, कई तरह के किरदार निभा चुकी दिव्या दत्ता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. वहीं उन्होंने अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में 48 साल की उम्र में भी सिंगल रहने की वजह का खुलासा किया है.

दिव्या दत्ता ने क्यों नही की शादी?

दरअसल पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में, दिव्या ने बताया कि शादी अब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं है. 48 साल की एक्ट्रेस ने कहा, "ये बहुत गलतियां करके सीखा है." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पहले प्यार की तलाश की थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि एक लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप कितनी मुश्किल हो सकती है.उन्होंने बताया, "मैंने इसे कई बार ढूंढा, लेकिन जब आप शादी या पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो यह कुछ ऐसा है जिसमें सही इंसान के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा आपसी देखभाल की ज़रूरत होती है."

समझने वाले पार्टनर की जरूरत होती है

दिव्या ने बताया कि उनके प्रोफेशन में अपनी चुनौतियां हैं, जिसके लिए एक बहुत ही सुरक्षित और समझने वाले पार्टनर की ज़रूरत होती है. 'छलावा' एक्ट्रेस ने कहा, "आप एक्टर हैं, अनप्रेडिक्टेबल जॉब है, ऊपर से हाई-प्रोफाइल है. दिमाग भी रखते हैं तो यह आसान कॉम्बिनेशन तो नहीं है."उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें ऐसे किसी की ज़रूरत है जो अपने खुद के स्पेस पर सिक्योर हो और उनकी लाइफ और करियर के नेचर के साथ कंफर्टेबल हो.

पिछले रिश्ते नहीं थे सही

दिव्या ने माना कि डेटिंग के दौरान उनकी मुलाकात कुछ सच में अच्छे लोगों से हुई. हालांकि, समय के साथ, उन्हें एहसास हुआ कि वे उनके लिए सही नहीं थे. उन्होंने कहा, "मुझे यह गलत तरीके से एहसास हुआ.” और बताया कि आखिरकार उन्हें अकेले रहने में शांति मिली. उन्होंने कहा कि उनके पार्टनर को ज़िंदगी भर उनके साथ चलना होगा, मुश्किल समय में उनका हाथ पकड़ना होगा, और आपसी खुशी और देखभाल में विश्वास रखना होगा. कुछ ऐसा जो उन्हें पहले रिश्तों में नहीं मिला था.

प्यार के लिए तैयार लेकिन शादी नहीं कर सकती

महामारी के बारे में सोचते हुए, दिव्या ने बताया कि उस समय ने उन्हें इस बारे में क्लियरिटी दी कि वह असल में क्या चाहती हैं. उन्हें एहसास हुआ कि पूरा महसूस करने के लिए उन्हें लगातार बाहर प्यार खोजने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं अभी भी प्यार के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करना चाहूंगी."