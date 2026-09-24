बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली एक बार फिर दिशा सालियान डेथ केस को लेकर सुर्खियों में हैं. दिशा सालियान की मौत और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे और कयास लगाए जाते रहे हैं. अब इस मामले में CBI की नई FIR और जांच के बीच सूरज पंचोली ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी कर अपनी सफाई दी है. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने न कभी दिशा सालियान को देखा है और ना ही आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है.

सूरज ने अपने पोस्ट की शुरुआत ही इस बात को दोहराते हुए की कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी दिशा सालियान या आदित्य ठाकरे से मुलाकात नहीं की. एक्टर ने दावा किया कि इसके बावजूद लगातार उनका नाम इस मामले से जोड़ा जा रहा है और उन्हें ऑनलाइन गालियां देने के साथ-साथ जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं.

सूरज बोले- मैं डरने वाला नहीं

उन्होंने लिखा कि वो डरने वाले नहीं हैं और अपने नाम को लेकर इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि आखिरकार यह उनकी जिंदगी, उनका नाम और उनका भविष्य है. सूरज ने जांच एजेंसियों से अपील की कि इस मामले की पूरी तरह और बिना किसी और देरी के जांच की जाए.

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CBI ने सितंबर 2026 में दिशा सालियान की मौत के मामले में FIR दर्ज की है। FIR में हत्या, गैंगरेप, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे आरोपों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक FIR में कई लोगों के नामों का उल्लेख उनकी भूमिका की जांच के संदर्भ में है, लेकिन जांच के इस चरण में किसी को आरोपी घोषित नहीं किया गया है.

‘अगर सबूत है तो सजा भुगतने को तैयार हूं’

अपने बयान में सूरज ने कहा कि अगर जांच में उनके खिलाफ एक छोटा सा भी सबूत मिलता है और इस मामले से उनका कोई संबंध साबित होता है, तो वह कानून के मुताबिक सजा भुगतने के लिए तैयार हैं. वहीं, अगर जांच में ये सामने आता है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, तो उन्होंने जांच एजेंसियों और मीडिया से इसे साफ तौर पर सामने रखने की अपील की.

एक्टर ने ये भी कहा कि वो किसी की सहानुभूति नहीं मांग रहे और ना ही चाहते हैं कि कोई उनका पक्ष ले. उनकी मांग सिर्फ पारदर्शिता और सच सामने आने की है. उन्होंने लिखा कि वो जांच में सहयोग कर चुके हैं, सवालों के जवाब दे चुके हैं और खुद को जांच के लिए उपलब्ध कराया है.

सूरज ने मीडिया कवरेज को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उनके मुताबिक कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ मनोरंजन या डिनर-टाइम की कहानी हो सकती है, लेकिन उनके लिए यह उनकी असली जिंदगी है. उन्होंने कहा कि हर हेडलाइन और हर आरोप के पीछे एक इंसान है, जिसे उसके असर के साथ जीना पड़ता है.

जिया खान केस का भी आया जिक्र

सूरज पंचोली के लिए ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्ट्रेस की मौत से जुड़े मामले में उनका नाम चर्चा में आया हो. साल 2013 में एक्ट्रेस जिया खान की मौत के मामले में सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था. लंबे समय तक चले इस मामले में CBI की विशेष अदालत ने अप्रैल 2023 में सबूतों की कमी के आधार पर सूरज पंचोल को आरोप से बरी कर दिया था. अदालत ने कहा था कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि सूरज की किसी कार्रवाई ने जिया को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था.

अब दिशा सालियान मामले में एक बार फिर नाम सामने आने के बाद सूरज ने अपने पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा है कि वह अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे मामलों में अपना नाम घसीटे जाते हुए देख चुके हैं. उनका कहना है कि अब वह दोबारा ऐसा होते हुए चुप नहीं रहना चाहते.

अपने पोस्ट के आखिर में सूरज ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उनकी जिंदगी के और साल ऐसी चीज में ना चले जाएं, जिससे उनका कोई लेना-देना ही नहीं है. उन्होंने जांच एजेंसियों से अपील की है कि सच सामने लाया जाए और अगर वह इस मामले से जुड़े नहीं हैं तो उन्हें आखिरकार अपनी जिंदगी वापस जीने दी जाए.