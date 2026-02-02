हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिशा पाटनी और बहन खुशबू पाटनी में सिर्फ 6 महीने का एज गैप? फैंस हुए कंफ्यूज

दिशा पाटनी और बहन खुशबू पाटनी में सिर्फ 6 महीने का एज गैप? फैंस हुए कंफ्यूज

Disha and Khushboo Patani Age Gap: दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी अक्सर चर्चा में रहती हैं. इन दिनों दोनों अपनी एज गैप को लेकर खबरों में आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Feb 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. वहीं उनकी बहन खुशबू भी काफी खबरों में बनी रहती हैं. वो सोशल मीडिया पर वीडियोज भी डालती रहती हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. 

दिशा और खुशबू की डेट ऑफ बर्थ

अब दिशा और खुशबू की एज को लेकर फैंस कंफ्यूज हो गए हैं. दरअसल, गूगल पर दोनों की जो एज दिखाई जा रही है उस हिसाब से दोनों में सिर्फ 203 डेज का अंतर है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by disha patani (paatni) 🦋 (@dishapatani)

दिशा पाटनी की गूगल प्रोफाइल के हिसाब से उनका जन्म 13 जून 1992 में हुआ था. वहीं उनकी बहन खुशबू पाटनी का जन्म 23 नवंबर 1991 में हुआ था. इस हिसाब से उनके बीच 6-7 महीने का एज गैप है.  दोनों के एज गैप को लेकर फैंस कंफ्यूज हो गए हैं. फैंस का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये हो सकता है कि गूगल पर दोनों की डेथ ऑफ बर्थ गलत हो. ये उनकी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ न हो.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Major Khushboo Patani(KP) (@khushboo_patani)

दिशा और खुशबू के वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्में की हैं. वो बागी 2, कल्कि 2898 एडी, एम.एस धोनी, एक विलेन रिटर्न्स, राधे, योद्धा, बागी 3, भारत जैसी फिल्में कर चुकी हैं. अब वो फिल्म वेलकम टू द जंगल में दिखेंगी. दिशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं. उनका अफेयर एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ रहा था. दिशा और टाइगर ने साथ में काम भी किया है. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे. हालांकि, फिर दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं. इन दिनों उनके पंजाबी सिंगर तलविंदर को डेट करने की खबरें भी छाई हुई हैं.

वहीं खुशबू की बात करें तो वो एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं. वो फिटनेस कोच, ऑथर, वेलनेस काउंसलर हैं.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Khushboo Patani Disha Patani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
इंडिया
'तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था', नरवणे का जिक्र कर बोले राहुल गांधी तो भड़की BJP, कहा- 1962 में कांग्रेस के जमाने में...
'तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था', राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू बोले- 1962 में कांग्रेस के जमाने में...
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Bollywood News: सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, सनी लियोनी का wardrobe malfunction बना चर्चा का विषय
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
इंडिया
'तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था', नरवणे का जिक्र कर बोले राहुल गांधी तो भड़की BJP, कहा- 1962 में कांग्रेस के जमाने में...
'तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था', राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू बोले- 1962 में कांग्रेस के जमाने में...
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
हेल्थ
Weekend Catch-Up Sleep: पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?
पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
शिक्षा
12वीं बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं, डिजिटल तरीके से होगी
12वीं बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं, डिजिटल तरीके से होगी
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget