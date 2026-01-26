दिशा पाटनी ने तलविंदर संग किया रिश्ता कंफर्म! इवेंट में खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर प्यार लुटाते दिखे
Disha Patani-Talwinder: दिशा पाटनी और तलविंदर ने आखिरकार अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. लोलापलूजा इंडिया इवेंट से दोनों का एक वीडियो हो रहे है, इसमें दोनों हाथों में हाथ डाले आ रहे हैं.
एक्ट्रेस दिशा पाटनी और पंजाबी सिंगर तलविंदर के रिश्ते को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं. वही अब लगता है कि तलविंदर और दिशा पटानी ने आखिरकार अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. कई हफ्तों की डेटिंग की अफवाहों के बाद, दोनों ने रविवार को मुंबई में आयोजित लोलापलूजा इंडिया इवेंट में अपने रिलेशनशिप की पुष्टि की. दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसमें दोनों आस-पास नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को लेकर लोगों की एक्सािटमेंट बढ़ गई है.
वायरल वीडियो में दिशा और तलविंदर को हाथ में हाथ डालकर चलते हुए देखा गया, और उन्होंने भीड़ के सामने खुले तौर पर साथ चलकर अपने रिश्ते को दिखाया. इस पल के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, और फैंस इसे उनके 'कपल के रूप में ऑफिशियल डेब्यू' के रूप में बता रहे हैं.
View this post on Instagram
कैसे शुरू हुई डेटिंग रूमर्स?
बता दें, इस महीने की शुरुआत में ही उनके रिश्ते की अफवाहें शुरू हो गई थीं, जब दोनों को उदयपुर में नुपुर सानन और स्टेबिन बेन की शादी में देखा गया था. उस समय दोनों काफी लो-की दिखाई दिए और साथ में तस्वीरें खिंचवाने से बचते नजर आए. तलविंदर को मौनी रॉय के साथ चलते हुए देखा गया, जबकि दिशा पटानी मौनी के पति के साथ आईं, ताकि ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट न हो. हालांकि, लोलापलूजा इंडिया में दोनों की मौजूदगी ने किसी भी तरह के शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी. इवेंट के बाद उन्हें एक ही कार में जाते हुए भी देखा गया. इस दौरान दोनों ने कैमरों से दूर रहने की कोई कोशिश नहीं की.
View this post on Instagram
पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं दिशा
बता दें, टाइगर श्रॉफ से ब्रेकअप के बाद दिशा पाटनी की लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. दिशा का नाम पहले अलेक्जेंडर एलेक्स से जोड़ा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी इस रिश्ते को कन्फर्म नहीं किया. वहीं नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में दिशा एक मास्क पहने शख्स के साथ दिखीं. ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि तलविंदर ही थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL