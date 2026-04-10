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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जलन हो रही है...', 'धुरंधर' के खिलाफ विशाल भारद्वाज को रिएक्शन देना पड़ा भारी, हुए ट्रोल

'जलन हो रही है...', 'धुरंधर' के खिलाफ विशाल भारद्वाज को रिएक्शन देना पड़ा भारी, हुए ट्रोल

'हैदर' और 'ओ रोमियो' जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर विशाल भारद्वाज 'धुरंधर' के विवादित रील पर रिएक्शन देकर बुरी तरह से फंस गए हैं. लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 03:28 PM (IST)
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आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे. फिल्म वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर चुकी है. वहीं, इसके पहले पार्ट ने भी कमाल का प्रदर्शन किया था और उसने भी 1300 करोड़ का दुनियाभर में बिजनेस किया. हालांकि, फिल्म को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. लोग दो भागों में बंट गए. एक तरफ कुछ ने इसकी तारीफ की तो कुछ ने इसे प्रोपेगेंडा बता दिया. अब फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज के रिएक्शन पर बवाल मचा हुआ है.

दरअसल, मामला कुछ ऐसा है कि बीते दिनों ही 'धुरंधर' को लेकर एक विवादित रील वायरल हुई थी. इसमें जरिए फैंस और दर्शकों की तुलना जर्मनी के नाजी से हुई थी. ऐसे में बताया जा रहा है कि फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने कथित तौर पर इस विवादित रील को लाइक किया, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. लोग सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं.

विशाल भारद्वाज हो रहे ट्रोल

सोशल मीडिया पर लोग इस विवादित रील का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. ये वायरल हो गया है. एक यूजर ने एक्स हैंडल पर 'धुरंधर' के खिलाफ रील का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिस पर विशाल का लाइक आया था. इसकी वजह से एक यूजर ने 'हैदर' डायरेक्टर विशाल भारद्वाज को खरी-खोटी सुना दी. यूजर ने एक्स पर लिखा कि डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने एक ऐसी पोस्ट को लाइक किया है, जिसमें धुरंधर के दर्शकों की तुलना जर्मनी के नाजियों से हो रही है. यूजर ने जाकिर खान के कमेंट को सही ठहराते हुए आगे लिखा कि 'धुरंधर' से सबकी जली है.


जलन हो रही है...', 'धुरंधर' के खिलाफ विशाल भारद्वाज को रिएक्शन देना पड़ा भारी, हुए ट्रोल

लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

इतना ही नहीं, विशाल भारद्वाज को ट्रोल करने के लिए उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी तंज कसा. एक यूजर ने लिखा, 'ओ रोमियो का लाइफटाइम कलेक्शन धुरंधर 2 के पेड प्रीव्यू कलेक्शन के बराबर है.' दूसरे ने लिखा, 'उन्हें ये रील भी लाइक करना चाहिए, जिसमें पूछा गया गया था कि आपने ओ रोमियो क्यों देखी?' इसी के साथ ही एक अन्य यूजर ने भी लिखा, 'जलन हो रही है.' इसी तरह से लोग विशाल भारद्वाज को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

'धुरंधर 2' का 23 दिनों का बॉक्स ऑफिस

बहरहाल, अगर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो मूवी 23 दिन के बाद भी सिनेमाघरों में कमाल का बिजनेस कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1256.76 करोड़ हो चुका है और इसका नेट कलेक्शन 1049.72 करोड़ पहुंच गया है.

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Published at : 10 Apr 2026 03:28 PM (IST)
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