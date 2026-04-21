'मुझे अब काम नहीं करना...', सन्यास लेने वाले हैं डायरेक्टर डेविड धवन? किया चौंकाने वाला खुलासा

बॉलीवुड से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने फैंस को भावुक कर दिया है. सालों से कॉमेडी फिल्मों से लोगों को हंसाने वाले मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन अब अपने करियर को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा तो पहले से थी, लेकिन अब ये फिल्म एक और वजह से खास बन गई है. डेविड धवन ने हिंट दिया हैं कि ये उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.

डेविड धवन ने की बेटे वरुण की तारीफ

एएनआई से बातचीत में डेविड धवन ने कहा, 'एक डायरेक्टर हमेशा एक अच्छे एक्टर को चाहता है, ये उसकी पहली प्रायोरिटी होती है. वरुण सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो सवाल करता है, समझता है और उसने 13-14 फिल्में कर ली हैं. हम दोनों की आपस में बहुत अच्छी समझ है और मैंने सोचा कि जब तक मैं फिल्में बना रहा हूं, तब तक एक-दो फिल्में अपने बेटे के साथ जरूर करूं. जब मैं कैमरे के पीछे होता हूं, तब वो मेरा बेटा नहीं, बल्कि एक एक्टर होता है और मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए.' वहीं पुराने दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'हमारे समय में फिल्में भरोसे पर बनती थीं. सलमान खान या गोविंदा या संजय दत्त जैसे कलाकार पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनते थे. हम सीन सुनाते थे और उसी तरह फिल्में बनती थीं.'

ये भी पढ़ें: Bhoot Bangla BO Day 5 Live: बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' का बड़ा धमाका, अब तक 67 करोड़ कमा चुकी है अक्षय कुमार की फिल्म

शूटिंग के समय बहुत बीमार था...

साथ ही अपनी सेहत के बारे में डेविड ने बताया कि 'मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ज्यादा काम करना चाहिए. ये फिल्म शायद मेरी आखिरी फिल्म हो सकती है. इसके बाद मैं सिर्फ वरुण का पिता बनकर रहना चाहता हूं. मैं इस फिल्म की शूटिंग के समय बहुत बीमार था. वरुण ने मेरा बहुत ख्याल रखा, डॉक्टरों के सभी नंबर उसके पास थे, वो लगातार उनसे कॉन्टैक्ट में रहता था और हर समय मेरे साथ खड़ा रहा. वो एक पूरा फैमिली मैन है.'

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगी. ये फिल्म डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को एक बार फिर साथ लेकर आ रही है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है. फिल्म का निर्माण रमेश तौरानी कर रहे हैं और इसे 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म को लेकर भी फैंस में जबरदस्त उत्साह है, जिसमें वरुण एक बार फिर रोमांटिक अंदाज में दिखाई देंगे.

ये भी पढ़ें: Airport Spotted: मुंबई एयरपोर्ट पर लगा सेलेब्स का जमावड़ा, जूही चावला से राजपाल यादव तक, सभी स्टाइलिश अंदाज में आए नजर