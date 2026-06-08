16 की उम्र में 15 साल बड़े सुपरस्टार से रचाई शादी, बेहद दिलचस्प है डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDimple Kapadia Birthday: 16 की उम्र में 15 साल बड़े सुपरस्टार से रचाई शादी, फिर सनी देओल संग जुड़ा नाम, ऐसी रही डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी

Dimple Kapadia Birthday: 16 की उम्र में 15 साल बड़े सुपरस्टार से रचाई शादी, फिर सनी देओल संग जुड़ा नाम, ऐसी रही डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी

Dimple Kapadia Love Life: बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया 8 जून को अपना 69वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी लव लाइफ जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 08 Jun 2026 11:32 AM (IST)
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डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार रही हैं. उन्होंने 16 साल की उम्र में ही फिल्म 'बॉबी' से इंडस्ट्री में कदम रखकर तहलका मचा दिया था. अपनी शानदार एक्टिंग, ग्रेस और अलग अंदाज के दम पर डिंपल ने सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया और आज भी उनकी पर्सनैलिटी लोगों को पसंद आती है. डिंपल कपाड़िया फिल्मों के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहीं. आइए एक्ट्रेस के 69वें बर्थडे पर उनकी लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं. 

राजेश खन्ना से शादी कर सबको चौंकाया
डिंपल कपाड़िया ने साल 1973 में खुद से 15 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी की थी. उस वक्त डिंपल महज 16 साल की थीं, जबकि राजेश खन्ना 31 साल के थे. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, डिंपल कपाड़िया की राजेश खन्ना से पहली मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी. राजेश खन्ना 70 के दशक में नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब के प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट आए थे. यहीं पर उनकी मुलाकात डिंपल से हुई और वो पहली नजर में ही उनके दीवाने हो गए थे. 

Dimple Kapadia Birthday: 16 की उम्र में 15 साल बड़े सुपरस्टार से रचाई शादी, फिर सनी देओल संग जुड़ा नाम, ऐसी रही डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी

राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की पहली मुलाकात
पहली मुलाकात के बाद राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. करीब तीन साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद डिंपल दो बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना की मां बनीं. हालांकि, कुछ समय बाद ही राजेश और डिंपल के रिश्ते में दरार आ गई.

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जब डिंपल कपाड़िया ने छोड़ा राजेश खन्ना का घर
जब राजेश खन्ना से डिंपल की अनबन हुई तो एक्ट्रेस ने अपनी दोनों बेटियों के साथ घर छोड़ दिया था, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी राजेश को तलाक नहीं दिया. वहीं जब कैंसर की वजह से राजेश खन्ना की तबीयत बिगड़ी तो ये कपल साल 2012 में वापस साथ रहने लगा. राजेश के आखिरी वक्त में डिंपल ने उनकी देखभाल की, लेकिन कैंसर से जंग लड़ते हुए एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

सनी देओल के साथ जुड़ा नाम
जब डिंपल अपनी दो बेटियों के साथ राजेश से अलग रह रही थीं, तब उनका नाम बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के साथ जुड़ा. दोनों का रिलेशनशिप से किसी से छुपा नहीं है. डिंपल और सनी ने 'अर्जुन', 'मंजिल-मंजिल', 'आग का गोला', 'गुनाह' और 'नरसिम्हा' जैसी हिट फिल्में दी हैं. उस दौरान तमाम अखबारों और मैगजीन में सनी देओल और डिंपल कपाड़िया का रिलेशनशिप को लेकर हैडिंग बनती थी. 

Dimple Kapadia Birthday: 16 की उम्र में 15 साल बड़े सुपरस्टार से रचाई शादी, फिर सनी देओल संग जुड़ा नाम, ऐसी रही डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी

क्या सनी देओल और डिंपल कपाड़िया ने की थी सीक्रेट मैरिज?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सनी देओल की एक्स-गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस अमृता सिंह ने सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के रिलेशनशिप पर मुहर लगाई थी. अमृता सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक-दूसरे के साथ खुश हैं. 

Dimple Kapadia Birthday: 16 की उम्र में 15 साल बड़े सुपरस्टार से रचाई शादी, फिर सनी देओल संग जुड़ा नाम, ऐसी रही डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी

साल 2009 में जब डिंपल की बहन सिंपल कपाड़िया का निधन हुआ, तो सनी देओल उस वक्त डिंपल कपाड़िया का सहारा बने और उनके साथ खड़े रहे. इस पर खबरें आई की सनी देओल और डिंपल कपाड़िया ने सीक्रेट मैरिज कर ली है. 

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Published at : 08 Jun 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Dimple Kapadia Rajesh Khanna
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