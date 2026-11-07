मशहूर पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों एक के बाद एक शहरों का दौरा कर रहे हैं. अपने ऑरा इंडिया टूर 2026 के तहत दिलजीत दोसांझ हाल ही में दिल्ली में कॉन्सर्ट करने आए थे. वहीं अब उनका अगला कॉन्सर्ट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होने वाला है.

हालांकि इंदौर शो से पहले इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के ऑफिस और तीन स्कूलों को ईमेल के जरिए कॉन्सर्ट के दौरान बम धमाके की धमकी दी गई थी. लेकिन, अब दिलजीत ने धमकी देने वालों को आईना दिखाते हुए कहा कि वो 15 नवंबर को इंदौर आ रहे हैं और फैंस से मुलाकात करते हुए अपना शो करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि वो इंदौर के फेमस पोहा का भी लुत्फ उठाएंगे.

15 नवंबर को इंदौर आएंगे दिलजीत दोसांझ

इंदौर कॉन्सर्ट के लिए धमकी मिलने के बाद भी दिलजीत दोसांझ ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर ने कहा, 'मैं 15 नवंबर को इंदौर आऊंगा. सबसे पहले मैं वहां पोहा खाऊंगा. चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं आपसे मुलाकात करूंगा. मैंने सुना है कि 'संकट' आने वाला है. लेकिन, हम इससे निपटना जानते हैं. क्या उन्हें पता भी है कि हम कौन हैं?'

पुलिस को अनुमान फर्जी हो सकते हैं ई-मेल

हाल ही में इंदौर के तीन प्राइवेट स्कूलों और मेयर को ई-मेल के जरिए कॉन्सर्ट में बम ब्लास्ट की चेतावनी दी गई थी. स्कूलों से ये भी कहा गया था कि वो अपने स्टूडेंट्स को कॉन्सर्ट में ना भेजें. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों की तलाशी ली. हालांकि कोई विस्फोटक नहीं मिला. पुलिस का ये भी अनुमान है कि ये ईमेल फर्जी हो सकते हैं.

दिलजीत से ये चार गाने ना गाने की भी हुई मांग

कॉन्सर्ट से जुड़ा एक अन्य विवाद भी है. वो ये है कि कॉन्सर्ट में दिलजीत से '5 तारा ठेके', 'जीभ विचों लब्बिया', 'जट्ट उठे फायर करदा जिथे पाबंदी हथियारों दी' और 'पटियाला पैग' जैसे गाने ना गाने की भी डिमांड हुई है. इस संबंध में इंदौर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने C-21 मॉल के मैनेजमेंट को निर्देश दिया है. बता दें कि इंदौर में सिंगर का शो C-21 ग्राउंड पर होने वाला है.