सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने शुक्रवार को दिल्ली में अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ एक भावुक पल शेयर किया. उन्होंने पुलिसकर्मियों की सेवा के लिए उन्हें सलाम किया और कहा कि इस अधिकारी को देखकर उन्हें अपनी मां की याद आ गई.

राष्ट्रीय राजधानी में परफॉर्म कर रहे इस गायक ने अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही रोक दी ताकि वे वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों का सम्मान कर सकें. उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे इन सुरक्षाकर्मियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं.

महिला पुलिसकर्मी को देख याद आई मां

जब भीड़ ने तालियां बजाईं, तो दिलजीत ने सुरक्षाकर्मियों को सलाम किया और उनका आभार जताते हुए कहा, 'अगर आप लोग यहां नहीं होते, तो हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते.' इसके बाद, उन्होंने वर्दी पहने एक महिला अधिकारी के साथ एक भावुक पल साझा किया, जिन्हें उन्होंने मंच पर बुलाया था. सिंगर ने बताया कि उन्हें उस अधिकारी में अपनी मां की झलक दिखी. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी मां से साल में एक या दो बार ही मिल पाता हूं. लेकिन जब आप वहां खड़ी थीं, तो मुझे लगा कि मेरी मां खड़ी हैं.'

दिलजीत ने आगे कहा, 'आज मेरी मां ने मुझे फोन किया था. उन्होंने कहा, 'अपना ख्याल रखना.' मैंने उनसे कहा, 'सब अच्छा होगा, चिंता मत करो.' आज आपको देखकर मुझे लगा कि मेरी मां ही मेरे साथ खड़ी हैं.' गायक ने अपने कॉन्सर्ट को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी पुलिस टीम की कोशिशों की भी सराहना की.

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सोशल मीडिया पर भी जताया आभार

कॉन्सर्ट के बाद, दिलजीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल्ली के प्रशंसकों का विशेष रूप से ज़िक्र किया. उन्होंने लिखा, 'दिल्ली के फैंस को मेरा प्यार. दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और बुकमाईशो लाइव को बहुत-बहुत थैंक्यू. ढेर सारा प्यार!'

दिलजीत के दिल्ली शो को मंजूरी मिलने के बाद फैंस इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे. दिल्ली के बाद इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ समेत अन्य शहरों में भी दोसांझ के कॉन्सर्ट हैं.