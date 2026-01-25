एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने फिल्म में एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है. 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, वहीं दूसरे दिन कमाई और बढ़ती नजर आ रही है.

फिल्म की अच्छी शुरुआत से साफ है कि आने वाले दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है. इसी बीच दिलजीत दोसांझ ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया है. उन्होंने बताया है कि उनके बचपन में एक समय ऐसा था जब उनके पास पैसे नहीं थे. इसके साथ ही बताया कि साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' देखने का बहुत मन था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे.

फिल्म 'बॉर्डर' देखने के पैसे नहीं थें

फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज के बाद दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता हैं कि वो कह रहे हैं, 'मुझे याद है कि जब बॉर्डर आई थी तब मेरे कई पड़ोसी इसे देखने के लिए गए थे और मेरा भी मन देखने का था, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मेरी फैमिली भी मुझे पैसे नहीं दे सकती थी क्योंकि उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे.

उन्होनें आगे कहा, 'मैं उस समय फिल्म को देखना चाहता था. मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा.' दिलजीत दोसांझ ने फिल्म 'बॉर्डर 2' में अपने रोल निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में कहा, 'उनका जो किरदार कितना ही शानदार है, अगर आपने उनके बारे में कभी पढ़ा है तो उनके बारे में जानते होंगे. आपको उनके जीवन के बारे में जरूर पढ़ना और समझना चाहिए.'