गोविंदा बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर रहे हैं. कभी गोविंदा ने बॉलीवुड पर राज किया था. हालांकि पिछले कई सालों से गोविंदा बड़े पर्दे से दूर हैं. इन सबके बीच पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में गोविंदा की जमकर तारीफ की और एक्टर के साथ फिल्म में काम करने की इच्छा भी जताई.

दिलजीत दोसांझ ने गोविंदा की जमकर की तारीफ

दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर' में बिजी हैं. इन सबके बीच सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस से लाइव बातचीत की थी. इंस्टाग्राम लाइव के दौरान, दिलजीत ने बताया कि वह जल्द ही अहमदाबाद में परफॉर्म करने वाले हैं और उन्होंने फ़िल्म 'जिस देश में गंगा रहता है' का गोविंदा का गाना 'केम छे' गाना शुरू कर दिया.

इसके बाद उन्होंने गोविंदा की तारीफ करते हुए कहा, "मुझे गोविंदा बहुत पसंद हैं. बॉलीवुड में गोविंदा जैसा आर्टिस्ट न तो कोई हुआ है और न ही कभी होगा. गोविंदा तो गोविंदा हैं. उनकी किसी फिल्म में उनके साथ काम करने की मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हो पाई है, उनकी कॉमिक टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता. वह एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं."

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गोविंदा की फिल्मों से मिलती थी खुशी

दिलजीत ने आगे कहा, "उनके गाने कितने शानदार होते थे, डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी कमाल की थी. उन फिल्मों में जो मजा और खुशी होती थी, वैसी अब नहीं है, आजकल खुशी बस यह बताने में है कि मेरी फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए हैं. बस यही बताना ही खुशी रह गई है. गोविंदा सर की फिल्में हमें खुशी देती थीं, जबकि आजकल की फिल्मों में खुशी कम और कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है. "

हिट थी गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी

बता दें कि गोविंदा और डेविड धवन ने एक साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें पार्टनर, कुली नंबर 1, राजा बाबू, बड़े मियां छोटे मियां, जोड़ी नंबर 1, आंखें, साजन चले ससुराल और बहुत कुछ शामिल हैं.

गोविंदा वर्क फ्रंट

गोविंदा आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे. इस फिल्म में गोविंदा ने डबल रोल निभाया था, लेकिन यह दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. अब वह कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'रूपा' से वापसी करने जा रहे हैं. वह इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. गोविंदा अपनी अपकमिंग फिल्म में न्यू एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के साथ लीड रोल में नजर आएंगे.

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