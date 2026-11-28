पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 27 नवंबर को मुंबई में अपने ऑरा टूर के कॉन्सर्ट से खूब धमाल मचाया. उनके इस कॉन्सर्ट में सान्या मल्होत्रा, करिश्मा कपूर और राशा थडानी समेत कई सितारे पहुंचे.

सान्या मल्होत्रा स्टेज पर दिलजीत के साथ डांस करती नजर आईं. उनके इस अंदाज ने वहां मौजूद दर्शकों को सरप्राइज कर दिया.

सान्या मल्होत्रा ने दिलजीत संग किया डांस

दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें सिंगर सान्या मल्होत्रा को स्टेज पर बुलाते हैं और उनके लिए अपना गाना 'चार्मर' गाते हैं. इस दौरान दिलजीत घुटनें पर बैठकर सान्या का हाथते हैं.

इसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं. दिलजीत सान्या को स्टेज से नीचे छोड़ने भी आते हैं और उन्हें एक गिफ्ट हैम्पर देते हैं.

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बात दें, सान्या मल्होत्रा और दिलजीत दोसांझ ने 'चार्मर' गाने के म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया था.

झूमती दिखी करिश्मा कपूर

कॉन्सर्ट के एक और खास पल में करिश्मा कपूर दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस का आनंद लेती नजर आईं. वो उनके गानों पर झूमती दिखीं और अपने फोन में कॉन्सर्ट के कई पल भी कैद किए. दिलजीत जब स्टेज पर 'सांसों की माला' गा रहे थे, तब करिश्मा भी उनके साथ गाना गुनगुनाती नजर आईं.

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दिलजीत के कॉन्सर्ट में अवनीत कौर और राशा थडानी समेत कई सितारे पहुंचे. वहीं, जैस्मिन भसीन अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी और सुजैन खान के साथ नजर आईं.

कहां-कहां होगा दिलजीत का अगला कॉन्सर्ट?

मुंबई कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दिलजीत दोसांझ के ऑरा इंडिया टूर 2026 के चार और शो बाकी हैं. सिंगर का अगला कॉन्सर्ट 29 नवंबर को बेंगलुरु में होगा. इसके बाद वह 5 दिसंबर को लखनऊ में परफॉर्म करेंगे.

दिलजीत 12 दिसंबर को चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी शो करेंगे. वहीं, 19 दिसंबर को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में परफॉर्मेंस के साथ वह भारत में अपने इस टूर का समापन करेंगे.