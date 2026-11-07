पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों ऑरो टूर को लेकर चर्चा में हैं. इसकी शुरुआत 30 अक्तूबर दिल्ली से हुई, जिसके लिए पहले परमिशन नहीं मिली थी लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी थी. इसके बाद अब इंदौर कॉन्सर्ट चर्चा में हैं. पहले इसके कैंसिल होने की जानकारी सामने आई थी लेकिन बाद में दिलजीत ने खुद शो को लेकर कंफर्म किया कि उन्होंने इसे कैंसिल नहीं किया.

इसी बीच अब दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि प्रशासन ने सख्ती बरती है. हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, उनके कॉन्सर्ट में 5 गानों को गाने से मना किया गया है, जिसमें नशे और हथियारों का जिक्र हो.

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने लिखा पत्र

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने 21 मॉल मैनेजर को पत्र लिखा. इसमें बताया गया कि इंदौर में होने वाले कॉन्सर्ट में दिलजीत 5 गाने ना गाएं. अनुरोध किया गया कि 'जट उत्थे फायर करदा', 'पटियाला पेग','जीभ विच लंबिया' सहित पांच गाने ना गाए जाएं. प्रशासन का मानना है कि ऐसे गानों से बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है.

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जिला प्रशासन ने जारी किया पत्र

आपको बता दें कि इंदौर में होने वाला कॉन्सर्ट 15 नवंबर को होगा. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के हवाले से जिला प्रशासन को एक पत्र प्राप्त हुआ था. इसमें ड्रग्स और नशे के सेवन के साथ हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों पर आपत्ति जताई गई है. इसी के मद्देनजर जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश राय ने कॉन्सर्ट आयोजकों को पत्र जारी कर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

प्रशासन ने आयोजकों को दी हिदायत

कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार, पत्र में 'पटियाला पैग' सहित कुछ पंजाबी और हरियाणवी गानों का उल्लेख किया गया है. आयोजकों को करीब 5 नवंबर को जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम में इस तरह के गाने प्रस्तुत न किए जाएं. वहीं, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कॉन्सर्ट के दौरान प्रतिबंधित गानों का प्रदर्शन होता है, तो प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में अब 15 नवंबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर प्रशासन की निगरानी रहेगी. प्रशासन ने आयोजकों को स्पष्ट हिदायत दी है कि कार्यक्रम के दौरान ऐसे गानों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए.