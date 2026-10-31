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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लड़ाइयां पंजाबियों को मत सिखाओ...', 'सतलुज' फिल्म विवाद पर बोले दिलजीत दोसांझ

'लड़ाइयां पंजाबियों को मत सिखाओ...', 'सतलुज' फिल्म विवाद पर बोले दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट से फिल्म 'सतलुज' विवाद पर रिएक्शन दिया और सीबीएफसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाबियों को लड़ाइयां लड़ना मत सिखाओ.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 31 Oct 2026 12:03 AM (IST)
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पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों ऑरा टूर को लेकर चर्चा में हैं. उनका पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में 30 अक्तूबर को जेएलएन स्टेडियम में आयोजित किया गया. इसमें 70,000 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंची. इस कॉन्सर्ट के लिए खास इंतजाम किए गए थे. वहीं फैंस भी काफी खुश नजर आए. इस कॉन्सर्ट में सिंगर ने फिल्म 'सतलुज' के विवाद पर प्रतिक्रिया दी और सरकार के साथ ही सीबीएफसी पर निशाना साधा.

दिलजीत दोसांझ का सोशल मीडिया पर लाइव कॉन्सर्ट से वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें एक्टर और सिंगर 'सतलुज' फिल्म विवाद को लेकर कहते हैं कि पंजाबियों को लड़ाइयां लड़ना मत सिखाओ. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

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'सतलुज' विवाद पर बोले दिलजीत

दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट से एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया. उन्होंने जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म 'सतलुज' को लेकर गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सरकार और सीबीएफसी पर निशाना साधते हुए कहा, 'पंजाबियों को मत सिखाओ लड़ाइयां कैसे लड़नी है. जसवंत सिंह खालड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, जिसने कितनी लड़ाइयां लड़ी. हमने उस फिल्म के लिए बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी. मैं चुप रहता हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं. अगर कोई हमसे नफरत करता है, तो कोई बात नहीं; हमारी तरफ से तो सबके लिए सिर्फ प्यार है.'

दिलजीत दोसांझ बोले- 'मैं हूं पंजाब...'

दिलजीत दोसांझ ने अपने पहले कॉन्सर्ट को लेकर कहा, 'मेरा पहला शो है ये और इसे रोकने की बहुत कोशिश हुई. मुझे रोकने की बहुत कोशिश हुई. लेकिन फिर भी मैं इंडिया में 20 दिसंबर तक हूं. कोई रोककर दिखाए. बाकी सारे शोज करके ही जाऊंगा. मैं हूं पंजाब.' 

कॉन्सर्ट में पहुंची 70,000 लोगों की भीड़

ANI से बातचीत में दिलजीत के एक फैन ने बताया कि वो इस शो के लिए काफी एक्साइटेड है और वो इसे अटेंड करने के लिए लेह लद्दाख से अया था. इस बातचीत में दिलजीत के फैन ने बताया, 'मैं लेह लद्दाख से वॉलेंटरी करने के लिए आया हूं और इस कॉन्सर्ट के लिए काफी एक्सइटेड हूं. इसमें 70 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे. एनर्जी और क्राउड सबकुछ मैजिकल है.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 12:03 AM (IST)
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