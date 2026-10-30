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Diljit Dosanjh Delhi Concert live: 'कोई रोककर दिखाए, मैं हूं पंजाब', दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट में ललकारा

Diljit Dosanjh Delhi Concert: दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट 30 अक्तूबर को जेएलएन स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 70 हजार की भीड़ पहुंची.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Oct 2026 11:29 PM (IST)
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पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों ऑरा टूर को लेकर चर्चा में हैं. उनका पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में 30 अक्तूबर को आयोजित किया गया. ये दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 70,000 हजार लोगों की भीड़ पहुंचने की जानकारी सामने आई है. इस लाइव शो के लिए खास तैयारियां की गई थीं, जिसमें लेजर लाइट से लेकर ड्रोन्स तक शामिल था.

दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट से सोशल मीडिया पर अपडेट सामने आने लगे हैं. लोगों की प्रतिक्रियां भी सामने आ रही हैं. वहीं, सामने आए विजुअल्स में देखने के लिए मिला कि स्टेडियम में दिलजीत के शो के लि खास इंतजाम कलरफुल लाइट्स, ड्रोन्स, लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था. इसके साथ ही उनकी पंच लाइन 'पंजाबी आ गए ओए' भी लाइट्स से लिखा गया था. 

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दिलजीत दोसांझ बोले- 'मैं हूं पंजाब...'

दिलजीत दोसांझ ने अपने पहले कॉन्सर्ट को लेकर कहा, 'मेरा पहला शो है ये और इसे रोकने की बहुत कोशिश हुई. मुझे रोकने की बहुत कोशिश हुई. लेकिन फिर भी मैं इंडिया में 20 दिसंबर तक हूं. कोई रोककर दिखाए. बाकी सारे शोज करके ही जाऊंगा. मैं हूं पंजाब.' 

दिलजीत ने गाया 'सांसों की माला', देखें वीडियो

दिलजीत दोसांझ की हुई ग्रैंड एंट्री

दिलजीत दोसांझ ने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में ग्रैंड एंट्री की. उनका ऑरा देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए. 

दिलजीत ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी...

दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट की लोगों ने जमकर तारीफ की. लोगों ने कहा, 'दिलजीत ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी.' दूसरे ने कहा, 'मैनेजमेंट काफी अच्छा था. दिलजीत काफी डाउन टू अर्थ हैं वो लोगों को स्टेज से ग्रीट कर रहे थे. उन्हें स्टेज पर भी बुला रहे थे. कॉन्सर्ट काफी अच्छा रहा.'

दिलजीत की लाइव परफॉर्मेंस

लोगों को कैसा लगा दिलजीत का कॉन्सर्ट

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर लोगों ने रिएक्शन भी दिया. एक फैन ने बताया कि उन्होंने उनका दिन ही बना दिया. उसने बताया कि सिंगर फैंस को स्टेज पर लेकर जा रहे थे. फैंस इस दौरान काफी एक्साइटेड दिखे. वहीं, एक फैन का बर्थडे था तो उसने भी कहा कि उसका दिन बना दिया.

कॉन्सर्ट में पहुंची 70,000 लोगों की भीड़

ANI से बातचीत में दिलजीत के एक फैन ने बताया कि वो इस शो के लिए काफी एक्साइटेड है और वो इसे अटेंड करने के लिए लेह लद्दाख से अया था. इस बातचीत में दिलजीत के फैन ने बताया, 'मैं लेह लद्दाख से वॉलेंटरी करने के लिए आया हूं और इस कॉन्सर्ट के लिए काफी एक्सइटेड हूं. इसमें 70 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे. एनर्जी और क्राउड सबकुछ मैजिकल है.'

दिलजीत ने गाए कौन से गाने?

इसके साथ ही दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से वीडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो कई गानों से अपने फैंस को एनर्जी से भर देते हैं.  इसमें 'सांसों की माला' से 'खुदा गवाह' तक गाने शामिल हैं, जो कि सिंगर की आवाज में बेहद ही कमाल के लगते हैं. वहीं, उनके साथ फैंस भी स्टेडियम झूमते दिखे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 30 Oct 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
DILJIT DOSANJH
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