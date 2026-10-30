Diljit Dosanjh Delhi Concert live: 'कोई रोककर दिखाए, मैं हूं पंजाब', दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट में ललकारा
Diljit Dosanjh Delhi Concert: दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट 30 अक्तूबर को जेएलएन स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 70 हजार की भीड़ पहुंची.
पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों ऑरा टूर को लेकर चर्चा में हैं. उनका पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में 30 अक्तूबर को आयोजित किया गया. ये दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 70,000 हजार लोगों की भीड़ पहुंचने की जानकारी सामने आई है. इस लाइव शो के लिए खास तैयारियां की गई थीं, जिसमें लेजर लाइट से लेकर ड्रोन्स तक शामिल था.
दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट से सोशल मीडिया पर अपडेट सामने आने लगे हैं. लोगों की प्रतिक्रियां भी सामने आ रही हैं. वहीं, सामने आए विजुअल्स में देखने के लिए मिला कि स्टेडियम में दिलजीत के शो के लि खास इंतजाम कलरफुल लाइट्स, ड्रोन्स, लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था. इसके साथ ही उनकी पंच लाइन 'पंजाबी आ गए ओए' भी लाइट्स से लिखा गया था.
दिलजीत दोसांझ बोले- 'मैं हूं पंजाब...'
दिलजीत दोसांझ ने अपने पहले कॉन्सर्ट को लेकर कहा, 'मेरा पहला शो है ये और इसे रोकने की बहुत कोशिश हुई. मुझे रोकने की बहुत कोशिश हुई. लेकिन फिर भी मैं इंडिया में 20 दिसंबर तक हूं. कोई रोककर दिखाए. बाकी सारे शोज करके ही जाऊंगा. मैं हूं पंजाब.'
Absolute dominance. 👑🔥 “Many tried to stop this first show, but I’m here in India until December 20th, try and stop me now!” Diljit Dosanjh shuts down critics from the stage before declaring “I am Punjab” to a roaring stadium. @diljitdosanjh https://t.co/2CiaLJWG94— Rajat Jain (@RajatJain) October 30, 2026
दिलजीत ने गाया 'सांसों की माला', देखें वीडियो
Diljit Dosanjh concert at Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi https://t.co/o8t3lZz2If— DailyUpdates (@DailyUpdate44) October 30, 2026
दिलजीत दोसांझ की हुई ग्रैंड एंट्री
दिलजीत दोसांझ ने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में ग्रैंड एंट्री की. उनका ऑरा देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए.
Punjabi Aa Gaye Oye...💥 @diljitdosanjh #diljitconcert #DiljitDosanjh https://t.co/ozQBJFuhtn— Shikhar Negi (@ImshikharNegi) October 30, 2026
दिलजीत ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी...
दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट की लोगों ने जमकर तारीफ की. लोगों ने कहा, 'दिलजीत ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी.' दूसरे ने कहा, 'मैनेजमेंट काफी अच्छा था. दिलजीत काफी डाउन टू अर्थ हैं वो लोगों को स्टेज से ग्रीट कर रहे थे. उन्हें स्टेज पर भी बुला रहे थे. कॉन्सर्ट काफी अच्छा रहा.'
Delhi: After Singer Diljit Dosanjh’s concert at JLN Stadium, a fan says, "It was a superb show. Diljit gave his best performance ever. I am very happy, all the audience are very happy. Grateful and very, very thank you so much..." https://t.co/wZX32Q95G5— IANS (@ians_india) October 30, 2026
दिलजीत की लाइव परफॉर्मेंस
🔥🔥🔥🔥 Diljit Dosanjh..❤️❤️ aaj maja aa gya https://t.co/kpFvKyuTmD— आ_र_व (@arav_171990) October 30, 2026
लोगों को कैसा लगा दिलजीत का कॉन्सर्ट
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर लोगों ने रिएक्शन भी दिया. एक फैन ने बताया कि उन्होंने उनका दिन ही बना दिया. उसने बताया कि सिंगर फैंस को स्टेज पर लेकर जा रहे थे. फैंस इस दौरान काफी एक्साइटेड दिखे. वहीं, एक फैन का बर्थडे था तो उसने भी कहा कि उसका दिन बना दिया.
VIDEO | Delhi: After attending Diljit Dosanjh's concert as part of his Aura India Tour 2026 at the JLN Stadium, a fan said, "It was so much fun. The way he was dancing and inviting people onto the stage felt really good. The overall vibe was amazing. We initially didn't feel like coming because the crowd was overwhelming, which is why we exited a bit early. I danced a lot too." Another said, "The concert was good; it's my third time seeing him. He is a global star now after performing at Coachella. I'm his biggest fan, so attending his concert is always amazing..." "It is my birthday today, and thanks to Diljit paaji, this has been my best birthday ever. The concert was incredible, and the entire management was top-notch. I had so much fun. I also attended his previous concert in 2024, and now this one. Whenever Paaji comes back, we will be back too!" added another fan. Another fan stated, "The vibe was good, but the initial pushing and shoving was terrible. There are people who don't buy tickets and try to force their way in through the crowd. This might end up being Diljit's last concert until this crowd learns to behave. The management needs to improve, and the police need to take action. The songs were good. I listened to three or four songs and then decided to head back because my feet are severely injured from a bad fall. I even lost my ticket along the way." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
कॉन्सर्ट में पहुंची 70,000 लोगों की भीड़
ANI से बातचीत में दिलजीत के एक फैन ने बताया कि वो इस शो के लिए काफी एक्साइटेड है और वो इसे अटेंड करने के लिए लेह लद्दाख से अया था. इस बातचीत में दिलजीत के फैन ने बताया, 'मैं लेह लद्दाख से वॉलेंटरी करने के लिए आया हूं और इस कॉन्सर्ट के लिए काफी एक्सइटेड हूं. इसमें 70 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे. एनर्जी और क्राउड सबकुछ मैजिकल है.'
दिलजीत ने गाए कौन से गाने?
इसके साथ ही दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से वीडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो कई गानों से अपने फैंस को एनर्जी से भर देते हैं. इसमें 'सांसों की माला' से 'खुदा गवाह' तक गाने शामिल हैं, जो कि सिंगर की आवाज में बेहद ही कमाल के लगते हैं. वहीं, उनके साथ फैंस भी स्टेडियम झूमते दिखे.