ग्लोबल पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं. दिल्ली में 30 अक्टूबर को होने वाले उनके कॉन्सर्ट को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और धमकी भरे ईमेल के चलते शो की परमिशन रोक दी थी. हालांकि, आयोजकों के साथ बैठक के बाद पुलिस ने अपना फैसला बदल लिया है.

दिलजीत दोसांझ ने कसा तंज

दिल्ली कॉन्सर्ट को मंजूरी मिलने के बाद दिलजीत दोसांझ ने भी अपने खास अंदाज में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया. उन्होंने कहा, 'आज कितना अच्छा दिन है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. अगर मेरे शो को लेकर चल रही रील्स, बहस और ट्वीट्स खत्म हो गए हों, तो चलिए 30 अक्टूबर को मिलते हैं.' इसके साथ ही उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा, 'किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी और सही खबर पढ़ लेनी चाहिए.'

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कैसे बुक करें दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की टिकट?

अगर आप भी दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. टिकट की कीमत कॉन्सर्ट के शहर और सीट की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है. आइए जानते हैं टिकट की कीमत और ऑनलाइन बुकिंग का पूरा तरीका.

कितनी है टिकट की कीमत?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के टिकटों की कीमत अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से तय की गई है. शुरुआती टिकट करीब 999 से 1,000 रुपये की है. वहीं, बैठकर शो देखने वाली कुछ कैटेगरी के टिकट 1,999 रुपये से शुरू होते हैं. अगर आप स्टेज के पास से दिलजीत की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो फैन पिट की टिकट करीब 12,999 से 14,999 रुपये तक हो सकती है.

कैसे बुक करें कॉन्सर्ट की टिकट?

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की टिकट बुक करने के लिए बुकमायशो की वेबसाइट या ऐप पर जाएं. सर्च बार में 'Diljit Dosanjh RuPay Aura India Tour' लिखकर सर्च करें. इसके बाद अपना शहर और कॉन्सर्ट की तारीख चुनें. इवेंट पेज पर 'बुक नाउ' पर क्लिक करें और अपनी पसंद की टिकट कैटेगरी के साथ टिकटों की संख्या चुनें. फिर यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें. भुगतान पूरा होने के बाद आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी और इसकी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर मिल जाएगी.

किन शहरों में गूंजेगी दिलजीत दोसांझ की आवाज?

दिलजीत दोसांझ अपने गानों से एक बार फिर फैंस को झूमने पर मजबूर करने वाले हैं. उनके 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के तहत कई शहरों में लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे. टूर के दौरान दिल्ली में 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शो होंगे. इसके बाद 15 नवंबर को इंदौर, 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में वह परफॉर्म करेंगे. वहीं, 5 दिसंबर को लखनऊ में उनका कॉन्सर्ट होगा.