पंजाबी सिनेमा के पॉपुलर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. लंदन के मशहूर वेम्बली स्टेडियम में शनिवार, 12 सितंबर को हुए अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने ऐलान किया कि वो नवंबर में अहमदाबाद में परफॉर्म करेंगे. उन्होंने बताया कि उनका अगला कॉन्सर्ट 21 नवंबर 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

दिलजीत दोसांझ ने किया अहमदाबाद कॉन्सर्ट का ऐलान

दरअसल, दिलजीत इन दिनों अपने 'Aura World Tour' पर हैं. इसी के तहत उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में शानदार कॉन्सर्ट किया. शो के दौरान उन्होंने भारत के सबसे बड़े स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र किया और वहां हुए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को भी याद किया.

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दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा?

दिलजीत ने कहा, 'भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम- नरेंद्र मोदी स्टेडियम. एक गोर ग्रुप ने वहां पर सेल आउट कर दिया था (कोल्डप्ले). उनको बहुत-बहुत मुबारकां. भारत में स्टेडियम हो और पंजाबी उधर ना हो, ये तो फिर हो नहीं सकता.' इसके बाद दिलजीत ने अपने अहमदाबाद कॉन्सर्ट की तारीख का ऐलान करते हुए कहा, 'मैं 21 नवंबर, 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करूंगा. इस अनाउंसमेंट के बाद वेम्बली स्टेडियम में मौजूद फैंस खुशी से झूम उठे.

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दिलजीत का ये कॉन्सर्ट उनके 2024 के 'Dil-Luminati India Tour' के बाद अहमदाबाद में वापसी होगी. हालांकि, नवंबर में होने वाले इस कॉन्सर्ट की टिकट, कीमत और बुकिंग से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

वेम्बली स्टेडियम में रचा इतिहास

वहीं, लंदन का कॉन्सर्ट दिलजीत के लिए बेहद खास रहा. वो वेम्बली स्टेडियम में बतौर हेडलाइनर परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर बन गए हैं. उन्होंने शो की शुरुआत 'पंजाबी आ गए वेम्बली ओए!' के साथ की. इस दौरान दिलजीत ने कहा कि ये पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा.

दो घंटे से ज्यादा चले इस कॉन्सर्ट में दिलजीत ने 'लवर', 'हस हस' और 'बॉर्न टू शाइन' जैसे अपने कई हिट गाने गाए. करीब 90 हजार लोगों की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में अलग-अलग बैकग्राउंड से आए फैंस दिलजीत के गानों पर गाते और डांस करते नजर आए. कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने कई फैंस को स्टेज पर भी बुलाया. इनमें बच्चे और एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थीं. उन्होंने फैंस से बातचीत की और उनके साथ खूब मस्ती की.

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