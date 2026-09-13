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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ का बड़ा ऐलान, नवंबर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे परफॉर्म

दिलजीत दोसांझ का बड़ा ऐलान, नवंबर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे परफॉर्म

दिलजीत दोसांझ ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम से अपने अगले बड़े कॉन्सर्ट का ऐलान कर दिया है. सिंगर नवंबर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 11:58 AM (IST)
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पंजाबी सिनेमा के पॉपुलर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. लंदन के मशहूर वेम्बली स्टेडियम में शनिवार, 12 सितंबर को हुए अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने ऐलान किया कि वो नवंबर में अहमदाबाद में परफॉर्म करेंगे. उन्होंने बताया कि उनका अगला कॉन्सर्ट 21 नवंबर 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

दिलजीत दोसांझ ने किया अहमदाबाद कॉन्सर्ट का ऐलान
दरअसल, दिलजीत इन दिनों अपने 'Aura World Tour' पर हैं. इसी के तहत उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में शानदार कॉन्सर्ट किया. शो के दौरान उन्होंने भारत के सबसे बड़े स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र किया और वहां हुए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को भी याद किया.

 
 
 
 
 
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दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा?
दिलजीत ने कहा, 'भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम- नरेंद्र मोदी स्टेडियम. एक गोर ग्रुप ने वहां पर सेल आउट कर दिया था (कोल्डप्ले). उनको बहुत-बहुत मुबारकां. भारत में स्टेडियम हो और पंजाबी उधर ना हो, ये तो फिर हो नहीं सकता.' इसके बाद दिलजीत ने अपने अहमदाबाद कॉन्सर्ट की तारीख का ऐलान करते हुए कहा, 'मैं 21 नवंबर, 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करूंगा. इस अनाउंसमेंट के बाद वेम्बली स्टेडियम में मौजूद फैंस खुशी से झूम उठे. 

दिलजीत दोसांझ का बड़ा ऐलान, नवंबर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे परफॉर्म

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दिलजीत का ये कॉन्सर्ट उनके 2024 के 'Dil-Luminati India Tour' के बाद अहमदाबाद में वापसी होगी. हालांकि, नवंबर में होने वाले इस कॉन्सर्ट की टिकट, कीमत और बुकिंग से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

वेम्बली स्टेडियम में रचा इतिहास
वहीं, लंदन का कॉन्सर्ट दिलजीत के लिए बेहद खास रहा. वो वेम्बली स्टेडियम में बतौर हेडलाइनर परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर बन गए हैं. उन्होंने शो की शुरुआत 'पंजाबी आ गए वेम्बली ओए!' के साथ की. इस दौरान दिलजीत ने कहा कि ये पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा. 

दिलजीत दोसांझ का बड़ा ऐलान, नवंबर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे परफॉर्म

दो घंटे से ज्यादा चले इस कॉन्सर्ट में दिलजीत ने 'लवर', 'हस हस' और 'बॉर्न टू शाइन' जैसे अपने कई हिट गाने गाए. करीब 90 हजार लोगों की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में अलग-अलग बैकग्राउंड से आए फैंस दिलजीत के गानों पर गाते और डांस करते नजर आए. कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने कई फैंस को स्टेज पर भी बुलाया. इनमें बच्चे और एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थीं. उन्होंने फैंस से बातचीत की और उनके साथ खूब मस्ती की.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
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