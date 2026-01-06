हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDiljit Dosanjh Birthday: कभी गुरद्वारे में करते थे कीर्तन, सिंगर- एक्टर दिलजीत दोसांझ के बार में ये 15 बातें नहीं जानते होंगे आप

Diljit Dosanjh Birthday: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने टैलेंट से ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाई है. आज हम अपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Jan 2026 11:11 AM (IST)
दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, और दिलजीत दोसांझ उन्हीं में से एक हैं. उन्होंने पंजाबी म्यूजिक को देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है. आज दिलजीत दुनिया भर में लाखों फैंस के चहेते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नई मिसाल कायम कर चुके हैं. अपनी मेहनत और लगन के दम पर दिलजीत ने पंजाबी कलाकारों के लिए ग्लोबल लेवल पर रास्ते खोले. भले ही आज वो इंटरनेशनल स्टार हों, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद सादगी भरी रही. 6 जनवरी को उनके जन्मदिन के मौके पर, आइए जानते हैं दिलजीत दोसांझ से जुड़ी कुछ कम जानी-पहचानी बातें.

जानी दिलजीत दोसांझ से जुड़ी ये दिलचस्प बातें

दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को हुआ था. वो आज 42 साल के हो गए हैं. दिलजीत का असली नाम 'दलजीत सिंह' था. जब उन्होंने 2003 में अपना म्यूजिक करियर शुरू किया, तब उनके प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह ने उन्हें अपने नाम को 'दिलजीत' इस स्पेलिंग से लिखने का सुझाव दिया. यही नाम उसके बाद उनके करियर में यूं ही बना रहा और वो इस नाम से मशहूर हुए.

दिलजीत दोसांझ मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू पाने वाले पहले पगड़ीधारी सिख सेलिब्रिटी बने. उनकी ये प्रतिमा 28 मार्च 2019 को दिल्ली स्थित मैडम तुसाद म्यूज़ियम में लगाई गई थी, जो सिख समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का पल माना गया.

दिलजीत दोसांझ ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत स्कूल के दिनों में स्थानीय गुरुद्वारों में सिख धार्मिक संगीत यानी कीर्तन गाकर की थी.

 
 
 
 
 
  •  दिलजीत दोसांझ के पास Urban Pendu और WEARED 6 जैसे फैशन ब्रांड्स हैं, जो पंजाबी कपड़ों और स्टाइल को बढ़ावा देते हैं. उनके डिज़ाइन्स में पारंपरिक पंजाबी संस्कृति और मॉडर्न स्ट्रीटवियर का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है, जिसे वो दुनिया भर के लोगों तक पहुँचाते हैं.
  • दिलजीत दोसांझ ने बताया था कि उनका पहला स्टेज परफॉर्मेंस बचपन में एक गांव के कार्यक्रम में हुआ था. कॉफी विद करण शो में उन्होंने शेयर किया था कि जब सिंगर मास्टर सलीम उनके गांव में परफॉर्म करने आए थे, तब उन्हें मुख्य कलाकार से पहले स्टेज पर बुलाकर दर्शकों का मनोरंजन करने को कहा गया था.
  •  2016 में दिलजीत दोसांझ गुरदास मान के बाद दूसरे पंजाबी संगीतकार बने जिन्होंने Wembley Arena के शो को पूरी तरह से हाउसफुल कर दिया. इस प्रदर्शन का हिस्सा उनका “The Dosanjh Tour” था, जो उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का एक बड़ा मील का पत्थर रहा.
  • दिलजीत दोसांझ पहले साउथ एशियाई कलाकार बने जिन्होंने एक ही दिन में यूएस के गूगल फेसबुक ट्विटर यूट्यूब और इंस्टाग्राम कार्यालयों का दौरा किया.
  •  उनका 2013 का हिट सिंगल 'प्रॉपर पटोला'अमेरिकी वीडियो होस्टिंग सेवा Vevo पर दिखाया जाने वाला पहला पंजाबी गाना बन गया.
  • साल 2013 में अपने 29वें जन्मदिन पर दिलजीत दोसांझ ने ‘सांझ फाउंडेशन’ की स्थापना की. यह एक NGO है, जो गरीब बच्चों और बुज़ुर्गों की मदद सेमिनार और आर्थिक सहयोग के ज़रिए करती है.
  •  2013 से 2018 के बीच दिलजीत दोसांझ को उनके म्यूज़िक के लिए 9 BritAsia TV Music Awards मिले. इनमें खर्खू बैक2बेसिक प्रॉपर पटोला, पलिया पेग, डू यू नो और कॉन्फिडेंशियल जैसे पॉपुलर गाने और एल्बम शामिल हैं.
  • अगस्त 2020 में दिलजीत दोसांझ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाई देने वाले पहले पंजाबी सिंगर बने, जो उनके करियर की एक बड़ी ग्लोबल जीत मानी जाती है.
  • दिलजीत दोसांझ को साल 2018 में मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. उन्हें यह अवॉर्ड मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए मिला था.
  • 2019 में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में दिलजीत दोसांझ को 39वां स्थान मिला. उस साल उनकी कमाई करीब 36.91 करोड़ रुपये बताई गई थी.
  • दिलजीत दोसांझ ने बॉलीवुड में 2016 की फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ से डेब्यू किया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला.
  •  दिलजीत दोसांझ ने कभी भी अपनी शादी या पार्टनर को लेकर ऑफिशियली कोई पुष्टि नहीं की है. हालांकि, ऐसी अफवाहें जरूर हैं कि वो शादीशुदा हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करना पसंद नहीं करते.

Published at : 06 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Embed widget