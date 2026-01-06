दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, और दिलजीत दोसांझ उन्हीं में से एक हैं. उन्होंने पंजाबी म्यूजिक को देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है. आज दिलजीत दुनिया भर में लाखों फैंस के चहेते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नई मिसाल कायम कर चुके हैं. अपनी मेहनत और लगन के दम पर दिलजीत ने पंजाबी कलाकारों के लिए ग्लोबल लेवल पर रास्ते खोले. भले ही आज वो इंटरनेशनल स्टार हों, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद सादगी भरी रही. 6 जनवरी को उनके जन्मदिन के मौके पर, आइए जानते हैं दिलजीत दोसांझ से जुड़ी कुछ कम जानी-पहचानी बातें.

जानी दिलजीत दोसांझ से जुड़ी ये दिलचस्प बातें

दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को हुआ था. वो आज 42 साल के हो गए हैं. दिलजीत का असली नाम 'दलजीत सिंह' था. जब उन्होंने 2003 में अपना म्यूजिक करियर शुरू किया, तब उनके प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह ने उन्हें अपने नाम को 'दिलजीत' इस स्पेलिंग से लिखने का सुझाव दिया. यही नाम उसके बाद उनके करियर में यूं ही बना रहा और वो इस नाम से मशहूर हुए.

दिलजीत दोसांझ मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू पाने वाले पहले पगड़ीधारी सिख सेलिब्रिटी बने. उनकी ये प्रतिमा 28 मार्च 2019 को दिल्ली स्थित मैडम तुसाद म्यूज़ियम में लगाई गई थी, जो सिख समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का पल माना गया.

दिलजीत दोसांझ ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत स्कूल के दिनों में स्थानीय गुरुद्वारों में सिख धार्मिक संगीत यानी कीर्तन गाकर की थी.

