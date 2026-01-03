दिलीप कुमार ने अनुपम खेर को लेकर कही थी खास बात, सुभाष घई ने सुनाया किस्सा

फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई सोशल मीडिया पर अपने फैंस से जुड़े रहते हैं. वह अक्सर यादें, मजेदार किस्से और खास पल शेयर करके फैंस का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में उन्होंने एक्टर अनुपम खेर की कई फिल्मों के पोस्टर का कोलाज पोस्ट करते हुए एक पुराना किस्सा सुनाया, जो फिल्म 'कर्मा' के सेट से जुड़ा है.

सुभाष घई ने सुनाया किस्सा

सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर की अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें अच्छी तरह याद है जब 1984 में उनकी फिल्म 'कर्मा' के सेट पर सिनेमा के बादशाह दिलीप कुमार अनुपम खेर के साथ अपना पहला शॉट शूट कर रहे थे. उस सीन में अनुपम खेर डॉ. डैंग के किरदार में उनके साथ चल रहे थे. शूटिंग के दौरान दिलीप साहब ने सुभाष घई से कहा, 'यह लड़का एक अच्छा एक्टर है और बहुत आगे तक जाएगा.'

उन्होंने अनुपम खेर की 550वीं फिल्म का जिक्र करते हुए आगे लिखा, 'अब अनुपम खेर अपनी 550वीं फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग शुरू कर रहे हैं और सेट पर इसका जश्न मना रहे हैं. उनकी बहुमुखी प्रतिभा, इंसानियत और पैसे से ज्यादा अच्छे काम करने की भूख पर बहुत गर्व हो रहा है.' फिल्म निर्माता ने पोस्ट में अनुपम खेर के लिए लिखा, 'मेरे दोस्त, आप ऐसे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हमेशा खुश रहो. लव यू.'

View this post on Instagram A post shared by SG (@subhashghai1)

सुभाष घई की इस पोस्ट पर अनुपम खेर ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'धन्यवाद सुभाष जी! मेरे करियर में आपका योगदान अनमोल है. मेरा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है!' बता दें, फिल्म 'कर्मा' 1986 में रिलीज हुई थी, जिसमें दिलीप कुमार मुख्य भूमिका में थे और अनुपम खेर ने विलेन डॉ. डैंग का यादगार किरदार निभाया था. उस फिल्म ने अनुपम खेर को रातोंरात स्टार बना दिया था. अनुपम खेर का करियर चार दशकों से ज्यादा लंबा है. वह 1981 में मुंबई आए थे और अब 550 फिल्में पूरी करने जा रहे हैं.