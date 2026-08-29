25 साल बाद फिर साथ आए आमिर-सैफ-फरहान, यूजर्स बोले- अक्षय खन्ना कहां हैं?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, फिर साथ आए आमिर-सैफ, यूजर्स बोले- अक्षय खन्ना कहां हैं?

'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, फिर साथ आए आमिर-सैफ, यूजर्स बोले- अक्षय खन्ना कहां हैं?

25 साल बाद 'दिल चाहता है' की यादें फिर ताजा हो गई हैं. आमिर खान, सैफ अली खान और फरहान अख्तर एक साथ नजर आए, लेकिन अक्षय खन्ना की गैरमौजूदगी ने फैंस का ध्यान खींच लिया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Aug 2026 01:45 PM (IST)
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आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी फिल्म 'दिल चाहता है' को काफी पसंद किया गया था. फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म 10 अगस्त 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी, किरदार, डायलॉग और गाने आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. अब 'दिल चाहता है' की रिलीज को 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर फिल्म की टीम एक बार फिर साथ नजर आई.

'दिल चाहता है' की टीम आई साथ
'दिल चाहता है' की 25वीं सालगिरह के मौके पर मुंबई में एक खास सेलिब्रेशन रखा गया. इस रीयूनियन में आमिर खान, सैफ अली खान और फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर के अलावा डिंपल कपाड़िया, सोनाली कुलकर्णी और प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी भी नजर आए. इस रीयूनियन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हालांकि, इस खास मौके पर अक्षय खन्ना नजर नहीं हैं. 

 
 
 
 
 
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इवेंट में नहीं पहुंचे अक्षय खन्ना
'दिल चाहता है' में अक्षय खन्ना ने फिल्म में सिद्धार्थ सिन्हा यानी 'सिड' का किरदार निभाया था. वो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं थे. उनकी गैरमौजूदगी की कोई वजह सामने नहीं आई है. एक यूजर ने पूछा, 'अक्षय खन्ना कहां हैं?' एक ने लिखा, 'सिद्धार्थ सिन्हा नहीं आए.' दूसरे ने लिखा, 'ये मेरी फेवरेट फिल्म है.' 

दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, फिर साथ आए आमिर-सैफ, यूजर्स बोले- अक्षय खन्ना कहां हैं?

ऐसी है 'दिल चाहता है' की कहानी
फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी 'दिल चाहता है' तीन दोस्तों आकाश, समीर और सिद्धार्थ की कहानी थी. फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे कॉलेज के दिनों की मस्ती से निकलकर तीनों दोस्त धीरे-धीरे बड़े होते हैं और उनकी जिंदगी, रिश्तों और सोच में बदलाव आता है. आमिर खान ने फिल्म में आकाश, सैफ अली खान ने समीर और अक्षय खन्ना ने सिद्धार्थ का किरदार निभाया था.

 
 
 
 
 
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फिल्म में प्रीति जिंटा, डिंपल कपाड़िया, सोनाली कुलकर्णी, अयूब खान और रजत कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. 25 साल बाद भी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच वही क्रेज देखने को मिलता है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Aug 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Dil Chahta Hai SAIF ALI KHAN
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