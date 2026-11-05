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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या प्रेग्नेंट धनश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल ने दिया धोखा? RJ महवश के वायरल वीडियो का सच आया सामने

क्या प्रेग्नेंट धनश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल ने दिया धोखा? RJ महवश के वायरल वीडियो का सच आया सामने

आरजे महवश का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसे युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक से जोड़ा जा रहा है. हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Nov 2026 10:24 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. शादी के करीब चार साल बाद मार्च 2025 में दोनों का तलाक हो गया. इस दौरान धनश्री को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने तो उन्हें 'गोल्ड डिगर' तक कह दिया था. अब एक बार फिर चहल और धनश्री का नाम सुर्खियों में है. इस बार इसकी वजह आरजे महवश का एक पुराना इंटरव्यू है, जिसका एक हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस क्लिप में महवश एक ऐसे शख्स के बारे में बात करती नजर आ रही हैं, जिसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को धोखा दिया था. इसके बाद लोगों ने उनके बयान को चहल और धनश्री के तलाक से जोड़ना शुरू कर दिया. हालांकि, वायरल वीडियो की पूरी कहानी कुछ और ही है.

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महवश ने चहल पर लगाया था धनश्री को धोखा देने का आरोप?

दरअसल, पिंकविला को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें आरजे महवश कहती सुनाई दे रही हैं, 'ओह गॉड! जिस चीज से ऊपरवाला आपको बचाता है, इस शख्स का तलाक इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को धोखा दिया था. एक बार धोखा देने वाला हमेशा धोखा देता है और कुछ भी उसे बदल नहीं सकता.'

क्या प्रेग्नेंट धनश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल ने दिया धोखा? RJ महवश के वायरल वीडियो का सच आया सामने

महवश का ये बयान सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा से जोड़ दिया. लोगों को लगा कि वो चहल के बारे में बात कर रही हैं. हालांकि, वायरल वीडियो का पूरा हिस्सा देखने पर साफ होता है कि उनका इशारा किसी और शख्स की तरफ था.

 
 
 
 
 
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क्या है वायरल वीडियो की असली कहानी?

इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आरजे महवश उस शख्स के बारे में बात करती हैं, जिसने उन्हें धोखा दिया था. उन्होंने बताया कि जब वो महज 19 साल की थीं, तब फेसबुक के जरिए उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी. वो लड़का भी अलीगढ़ का रहने वाला था. वहीं, युजवेंद्र चहल हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं. ऐसे में साफ है कि महवश का वायरल बयान चहल के बारे में नहीं था.

कैसे शुरू हुई थी युजवेंद्र चहल और धनश्री की लव स्टोरी?

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की मुलाकात साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुई थी. दोनों की जान-पहचान ऑनलाइन डांस क्लास के जरिए हुई. धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आए और दिसंबर 2020 में गुरुग्राम में परिवार की मौजूदगी में शादी कर ली. हालांकि, शादी के करीब चार साल बाद उनके रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं.

क्या प्रेग्नेंट धनश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल ने दिया धोखा? RJ महवश के वायरल वीडियो का सच आया सामने

फरवरी 2025 में चहल और धनश्री को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया था. दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर की थी. इसके कुछ हफ्तों बाद मुंबई की फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी और उनका रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो गया.

धनश्री से तलाक के बाद चहल का नाम आरजे महवश से जुड़ा

धनश्री से अलग होने के बाद युजवेंद्र चहल का नाम कई बार आरजे महवश के साथ जोड़ा गया. हालांकि, दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताया है. चहल ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि महवश उनकी अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने उनके मुश्किल दौर में उनका साथ दिया था.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 05 Nov 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal RJ Mahvash
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