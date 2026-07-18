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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुम पर्दे पर अच्छी लगोगी', अनिल कपूर की वजह से फिल्मों में दिया मिर्जा ने रखा था कदम, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

'तुम पर्दे पर अच्छी लगोगी', अनिल कपूर की वजह से फिल्मों में दिया मिर्जा ने रखा था कदम, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Dia Mirza Career: एक्ट्रेस दिया मिर्जा को इंडस्ट्री में 25 साल हो चुके हैं. इसी बीच उन्होंने खुलासा किया कि इस शानदार करियर का श्रेय वो अनिल कपूर को देती हैं क्योंकि उनकी वजह से वो एक्ट्रेस बनीं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 02:16 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा को इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो गए हैं. इस लंबे सफर में उन्होंने कई शानदार और सुपरहिट फिल्में की, जो आज भी दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'इक्का' और 'अल्फा' रिलीज हुई, जिसमें उनके अभिनय को सराहना मिली. इसी बीच उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि अनिल कपूर की वजह से ही उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था. 

अनिल कपूर ने बढ़ाया हौसला 

नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ बातचीत में दिया मिर्जा ने कहा, 'एशिया पैसिफिक ब्यूटी पेजेंट में जीतने के बाद मैं अनिल कपूर से मिली थी. उन्होंने ही मुझे फिल्मों में आने के लिए कहा था. वो और अनुपम खेर भी चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं और उन्होंने मुझे पहली फिल्म दिलाने में मदद की थी. अनिल कपूर ने मुझे कहा था कि 'तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे अंदर गरिमा है. तुम पर्दे पर बहुत अच्छी लगोगी, तुम्हें एक्ट्रेस बनना चाहिए.' इसके अलावा 'अल्फा' में अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने पर दिया ने कहा, 'ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत अहसास था.'

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दिया ने की सनी और अक्षय की तारीफ

इसके अलावा दिया ने अपनी फिल्म 'इक्का' के को-स्टार सनी देओल और अक्षय खन्ना की जमकर तारीफ की और एक मजेदार किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा, 'अक्षय खन्ना के साथ मैंने पहली बार काम किया, हालांकि उनके पिता विनोद खन्ना के साथ मैं कई फिल्में कर चुकी हूं. साथ ही उनके भाई राहुल खन्ना और उनके परिवार के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं. पहले मैंने एक फिल्म के लिए अक्षय से बात की थी, लेकिन वो बन नहीं सकी. मगर इस फिल्म में उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा.'

 
 
 
 
 
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दिया को लग रहा था डर

उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि 'फिल्म में जब अक्षय को थप्पड़ मरना था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था. लेकिन सनी ने कहा कि 'फिल्म में तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए डरना मत.' इसके बाद मैंने भी मजाक में कहा कि 'क्या आपने खन्ना साहब की फैन फॉलोइंग देखी हैं?' हालांकि वो सीन अच्छे से हो गया.'

दिया का करियर

बता दें कि साल 2000 में दिया 'मिस एशिया पैसिफिक' की विनर बनी थी. इसके बाद 2001 में 'रहना है तेरे दिल में' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उनके साथ आर. माधवन और सैफ अली खान लीड रोल में थे. अगर उनकी पॉपुलर फिल्मों की बात करें, तो उनमें 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'संजू' और 'थप्पड़' जैसी फिल्में शामिल हैं. वहीं 'अल्फा' और 'इक्का' के बाद वो 'ऑपरेशन सफेद सागर' वेब सीरीज में भी नजर आने वाली हैं. 

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Published at : 18 Jul 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Dia Mirza Sunny Deol Anil Kapoor Akshaye Khanna Ikka Movie
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