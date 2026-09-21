गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीया मिर्जा ने जब प्रोड्यूस की फिल्म, गिरवी रखना पड़ा पहला घर, फिर भी विद्या बालन को दी पूरी सैलरी

दीया मिर्जा ने जब प्रोड्यूस की फिल्म, गिरवी रखना पड़ा पहला घर, फिर भी विद्या बालन को दी पूरी सैलरी

दीया मिर्जा ने फिल्म 'बॉबी जासूस' प्रोड्यूस की थी. उस वक्त उन्हें नुकसान झेलना पड़ा था. दीया ने घर गिरवी रखकर फिल्म का खर्चा निकाला था.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Sep 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

दीया मिर्जा ने 2001 में फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से डेब्यू किया था. दीया ने कई शानदार फिल्में की हैं. एक्टिंग के अलावा दीया ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया. 2014 में उन्होंने फीमेल लीड फिल्म 'बॉबी जासूस' को प्रोड्यूस किया. फिल्म में विद्या बालन लीड रोल में थी. हालांकि, प्रोजेक्ट को फाइनेशियल परेशानी झेलनी पड़ी. 

दीया ने खुद इसके बारे में बात की थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, 'मुझसे कहा गया कि अगर मैंने फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू किया तो मुझे एक्टर के तौर पर काम नहीं मिलेगा. और ये सच था. कुछ समय के लिए काम मिलना कम हुआ. मैंने एक बड़े प्रोड्यूस के अप्रोच किया जो कई फिल्में बना रहे थे. मैंने उनसे कहा था कि मुझे किसी में कास्ट कर लें तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि अब तुम प्रोड्यूस करोगी. मैं ऐसे थी कि क्या इस एक कंडीशन है जिसकी वजह से मौके कम हो गए. इंडिया में अगर आप प्रोड्यूसर बनना चाहती हैं तो ऐसा समझा जाता है कि आप अब फिल्में करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं. मुझे ये भ्रम तोड़ने में थोड़ा समय लगा.'

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
कौन हैं स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि? पीएम मोदी का उड़ाया मजाक, मिल रही धमकियां, रद्द हो रहे शोज
कौन हैं PM का मजाक उड़ाने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन? मिल रही धमकियां, रद्द हो रहे शोज
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, टूटा RRR समेत 4 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, टूटा RRR समेत 4 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन
'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह
'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह

ये भी पढ़ें- 'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह

दीया को गिरवी रखना पड़ा था घर

आगे दीया ने बताया, 'मैंने अपना पहला घर गिरवी रखा, जो मैंने खरीदा था. ताकि मैं वो कहानी कह सकूं जो मैं कहना चाहती थी. फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी. हमें ऐसे एक्टर्स की डेट मिल गई थी जिनका मैं सम्मान करती थी. और बहुत पसंद करती थी- विद्या बालन. पूरी टीम तैयार थी. विद्या की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल भी रही. विद्या एक पॉपुलर नाम थीं. वो लगे रहो मुन्ना भाई, हे बेबी, भूल भुलैया और किस्मत कनेक्शन जैसी फिल्में कर चुकी थीं. लेकिन अचानक से स्टूडियो ने अपने हाथ खींच लिए.'

विद्या बालन को दी पूरी सैलरी

आगे दीया ने बताया, 'मैं ऐसे थी कि हमें ये फिल्म बनानी है और हम फिल्म बनाए. टीम ऐसे थी कि कैसे बनाएंगे? हमारे पास पैसे नहीं हैं. तो फिर मैंने बैंक से लोन लिया और अपना घर गिरवी रख दिया. हमने फिल्म बनाई. मुझे इस पर बहुत गर्व है. वो बहुत खूबसूरत फिल्म है. मैंने विद्या से डिस्काउंट के लिए नहीं कहा. मैंने उन्हें पूरी सैलरी दी. मुझे लगता है कि मैंने उन्हें उनके करियर की बेस्ट सैलरी में से एक दी. मुझे गर्व है क्योंकि वो फिल्म में थीं. पूरी फिल्म उन पर फोकस थी. तो फिर फिल्म की लीड हीरोइन को अच्छा पे क्यों न किया जाए? इसी के साथ मैंने जिंदगीभर के लिए दोस्त बनाया.'

फिल्म को समर शेख ने डायरेक्ट किया था.  फिल्म में विद्या जासूस के रोल में थीं.

ये भी पढे़ं- 'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन

दीया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने वैभव रेखी संग शादी की है. उनकी शादी 15 फरवरी 2021 को हुई थी. दीया और वैभव की शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. दोनों को एक बेटा भी है. बेटे का नाम अव्यान आजाद रेखी है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Dia Mira
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कौन हैं स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि? पीएम मोदी का उड़ाया मजाक, मिल रही धमकियां, रद्द हो रहे शोज
कौन हैं PM का मजाक उड़ाने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन? मिल रही धमकियां, रद्द हो रहे शोज
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, टूटा RRR समेत 4 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, टूटा RRR समेत 4 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन
'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह
'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
दिल्ली NCR
इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'
इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
इंडिया
जमुई कांड: नाबालिग से बदसलूकी केस में बड़ा एक्शन, अब तक क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी
जमुई कांड: नाबालिग से बदसलूकी केस में बड़ा एक्शन, अब तक क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी
इंडिया
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
फूड
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget