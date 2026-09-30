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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बेटों को सिखाएं कि किसी को नुकसान न पहुंचाएं', दिया मिर्जा ने पेरेंट्स से की खास अपील

'बेटों को सिखाएं कि किसी को नुकसान न पहुंचाएं', दिया मिर्जा ने पेरेंट्स से की खास अपील

एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने दिल्ली-NCR और बिहार में सामने आए रेप और यौन उत्पीड़न के कथित मामलों के बीच एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने पैरेंट्स से अपील भी की.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Sep 2026 02:56 PM (IST)
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दिल्ली-NCR और बिहार में सामने आए रेप और यौन उत्पीड़न के कथित मामलों के बीच एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने बच्चों की परवरिश और लड़कों को सही सीख देने को लेकर अपनी बात रखी है.

दिया ने कहा कि बेटों की परवरिश करते समय उन्हें दूसरों का सम्मान करना सिखाना जरूरी है. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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दिया मिर्जा ने पेरेंट्स से की खास अपील
मंगलवार को दिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा था, 'लड़कियों को नुकसान से बचने की सीख न दें, ऐसे बेटों की परवरिश करें जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं.' इसके साथ उन्होंने अपने बेटे की परवरिश को लेकर भी एक मैसेज शेयर किया.

अपने बेटे दे रहीं सीख
दिया ने लिखा, 'मैं हर दिन अपने बेटे को सभी के लिए परवाह, सम्मान, हमदर्दी और दयालुता की अहमियत समझाने की कोशिश करती हूं. इसका मतलब है कि उसे ये समझने में मदद करना कि रिजेक्शन पर कैसे रिएक्टर करना है, दूसरों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट  कैसी करनी है और उन छोटे-छोटे हिंट्स को भी पहचानना और उनका सम्मान करना है, जिनसे कोई इंसान अपनी असहजता जाहिर कर सकता है.'

बेटों को सिखाएं कि किसी को नुकसान न पहुंचाएं', दिया मिर्जा ने पेरेंट्स से की खास अपील

दिया मिर्जा ने आगे कहा, 'मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा समझे कि सहमति का मतलब सिर्फ 'ना' न होना नहीं है, बल्कि सामने वाले की अपनी इच्छा से कही गई 'हां' भी जरूरी है. किसी पर भी उसका ध्यान, प्यार या नजदीकी पाने का हक नहीं है. रिजेक्शन कोई अपमान नहीं है और न ही ऐसी चीज है जिसे चुनौती दी जाए, उस पर बातचीत करके बदला जाए या व्यक्तिगत तौर पर लिया जाए.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज बेटे की परवरिश करने वाले हर माता-पिता को इस बात की कोशिश करनी चाहिए. तभी हम अपनी बेटियों के लिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं, जो ज्यादा सुरक्षित, बराबरी वाली और बेहतर हो.'

बता दें, दिया मिर्जा ने 14 मई 2021 को अपने पति वैभव रेखी के साथ बेटे अव्यान आजाद रेखी का स्वागत किया था. उनका बेटा अब पांच साल का है.

दिया मिर्जा का अपकमिंग प्रोजेक्ट
वर्कफ्रंट की बात करें तो दिया मिर्जा आखिरी बार नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सेफ्ड सागर' में नजर आई थीं. इसमें उनके साथ जिम्मी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, तरुक रैना और मिहिर आहूजा भी अहम किरदारों में थे. 

अब दिया जल्द ही राहुल भट्ट के साथ एक रोमांटिक ड्रामा में नजर आएंगी. फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है और इसे 'वंस अगेन' का स्पिरिचुअल सीक्वल बताया जा रहा है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Dia Mirza
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