हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 BO Day 6: 'धुरंधर 2' ने छठे दिन भी किया खतरनाक कलेक्शन, तोड़ डाले 'गदर 2', 'पठान'- 'एनिमल' के पहाड़ जैसे रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 BO Day 6: 'धुरंधर 2' ने छठे दिन भी किया खतरनाक कलेक्शन, तोड़ डाले 'गदर 2', 'पठान'- 'एनिमल' के पहाड़ जैसे रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 BO Day 6: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन भी धुआंधार कमाई कर इतिहास रच दिया है और कई फिल्मों के चिथड़े भी उडा़ दिए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Mar 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ऐसा तूफान बन चुकी है जो जल्द थमने वाला नहीं है. पहली किस्त के उल्ट इस फिल्म में इतनी ताकत है कि ये पेड प्रीव्यू के दिन से ही टिकट खिड़कियों पर धूम मचा रही है. ओपनिंग वीकेंड के रिकॉर्ड बनाने के बाद, यह फिल्म अब वीकडेज में भी रिकॉर्ड बुक को फिर से लिख रही है. फर्स्ट मंडे को ऐतिहासिक कमाई करने के बाद इस फिल्म ने पहले मंगलवार को भी धमाल मचा दिया है. जानते हैं 'धुरंधर 2' या 'धुरंधर द रिवेंज' ने रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर 2' ने छठे दिन कितनी की कमाई?
आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफि पर हर दिन सफलता की नई कहानी लिख रही है. इस फिल्म को रिलीज के बाद यूं तो मिक्स्ड रिव्यू मिले थे लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' हर दिन छप्पर फाड़ कमाई कर रही है. वैसे इसने पेड प्रीव्यू में ही 43 करोड़ कमा लिए थे जिसके बाद ये बात तय हो गई थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा बेंच मार्क सेट करेगी की उस तक पहुंचना आने वाली फिल्मों के लिए आसान नहीं होगा. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म वीकडेज में भी कमाल का कलेक्शन कर रही है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था. दूसरे दिन इसके कलेक्शन में गिरावट भी आई और इसने 80.72 करोड़ कमाए. फिर वीकेंड फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ और इसने शनिवार को तीसरे दिन जहां 113 करोड़ बटोरे तो चौथे दिन का कलेक्शन 114.85 करोड़ रुपये रहा. वहीं रिलीज के पांचवें दिन पहले मंडे को नॉन हॉलीडे होते हुए भी इस फिल्म ने 65 करोड़ का बंपर कलेक्शन कर डाला.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर 2' ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को 56.55 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'धुरंधर 2' की 6 दिनों की कुल कमाई अब 575.67 करोड़ रुपये हो गई है.

धुरंधर 2’ ने गदर 2’,’पठान और एनिमल के उड़ाए परखच्चे
‘धुरंधर 2’ ने बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन (511 करोड़) की कमाई को पहले ही पीछे छोड़ दिया है, जो 2017 से 2023 तक सभी हिंदी फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क बना हुआ था. इसके साथ ही ये फिल्म 500 करोड़ कमाने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म भी बन गई है. वहीं मंगलवार को, इस स्पाई थ्रिलर ने 575.67 करोड़ के कलेक्शन के बाद सनी देओल की साल 2024 में आई गदर 2  (525 करोड़), शाहरुख खान की पठान (543 करोड़) और रणबीर कपूर की एनिमल (556 करोड़ रुपये) की कुल कमाई को पीछे छोड़ दिया है. उम्मीद है कि बुधवार को ये फिल्म 600 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी.

धुरंधर 2 के बारे में सब कुछ
रणवीर सिंह के अलावा, धुरंधर 2 में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी ने अपने किरदारों को दोहरायाहै. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर 19 मार्च को रिलीज़ हुई थी. इसकी प्रीक्वल धुरंधर ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये कमाए थे और दिसंबर में रिलीज़ होने के तीन महीने बाद भी यह अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है. इसका सीक्वल और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. कई ट्रेड पंडितों का मानना ​​है कि यह दंगल के 2070 करोड़ रुपये के अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ देगी.

Published at : 25 Mar 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 6: 'धुरंधर 2' ने छठे दिन भी किया खतरनाक कलेक्शन, तोड़ डाले 'गदर 2', 'पठान'- 'एनिमल' के पहाड़ जैसे रिकॉर्ड
'धुरंधर 2' ने छठे दिन भी किया खतरनाक कलेक्शन, तोड़ डाले 'गदर 2', 'पठान'- 'एनिमल' के पहाड़ जैसे रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 6 Live: छठे दिन भी 'धुरंधर 2' का कहर जारी, साढ़े 10 बजे तक 575 करोड़ हुआ कलेक्शन
छठे दिन भी 'धुरंधर 2' का कहर जारी, साढ़े 10 बजे तक 575 करोड़ हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
बॉलीवुड
Harish Rana पर बनेगी फिल्म, 13 साल से तक कोमा में रहे, सुप्रीम कोर्ट से मिली इच्छा मृत्यु की अनुमति
हरीश राणा पर बनेगी फिल्म, 13 साल से तक कोमा में रहे, सुप्रीम कोर्ट से मिली इच्छा मृत्यु की अनुमति
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मौसम का यूटर्न, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में मौसम का यूटर्न, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
बॉलीवुड
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
आईपीएल 2026
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
इंडिया
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
इंडिया
West Bengal Elections 2026: बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
ट्रेंडिंग
Video: लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल
लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
पानी के बेहिसाब खर्च के मामले में कौन सा देश टॉप पर? हैरान कर देंगे आंकड़े
पानी के बेहिसाब खर्च के मामले में कौन सा देश टॉप पर? हैरान कर देंगे आंकड़े
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget