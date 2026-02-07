रणवीर सिंह और आदित्य धर की पिछले साल आई स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा. बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है. वहीं रणवीर और आदित्य धर अब 'धुरंधर 2' से बॉक्स ऑफिस को फिर से लूटने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी शुरुआत सीक्वल की रिलीज से पहले ही हो चुकी है. दरअसल 'धुरंधर 2' या 'धुरंधर द रिवेंज' ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली. जानते हैं अपकमिंग फिल्म ने ये कारनामा कैसे किया है.

'धुरंधर 2' ने नॉन-थिएट्रिकल राइट्स से कर डाली बंपर कमाई

'धुरंधर 2' या 'धुरंधर द रिवेंज' ने चुपचाप लेकिन पक्के तौर पर नॉन-थिएट्रिकल फिल्म बिजनेस का पूरा नज़ारा बदल दिया है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर: द रिवेंज नाम की इस सीक्वल ने सिर्फ़ अपने नॉन-थिएट्रिकल राइट्स से ही 245 करोड़ रुपये कमा डाले हैं, जिससे यह हाल के सालों में हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी डील्स में से एक बन गई है.

कितने में बिके 'धुरंधर 2' के डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स

रिपोर्ट के मुताबिक इस डेवलपमेंट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जियो हॉट स्टार ने फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स 150 करोड़ रुपये में खरीदे हैं

जबकि सभी भाषाओं के सैटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क को 50 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं.

इस तिकड़ी को पूरा करते हुए, टी-सीरीज़ ने म्यूजिक राइट्स 45 करोड़ रुपये में खरीदे हैं.

जिससे कुल नॉन-थिएट्रिकल वैल्यूएशन एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है.

हाल के सालों की सबसे बड़ी नॉन-थिएट्रिकल डील

ऐसे समय में जब सैटेलाइट से होने वाली कमाई लगातार कम हो रही है, धुरंधर 2 इस समय की सबसे बड़ी नॉन-थिएट्रिकल डील के तौर पर सामने आई है और हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी नॉन-थिएट्रिकल डील्स में आसानी से अपनी जगह बना ली है, ये आंकड़े फ्रेंचाइजी की ज़बरदस्त कमर्शियल अपील को दिखाते हैं और रणवीर सिंह-आदित्य धर के साथ काम करने पर इंडस्ट्री के भरोसे को फिर से पक्का करते हैं.

'धुरंधर 2' वर्सेस 'धुरंधर' नॉन-थिएट्रिकल राइट्स

बता दें कि धुरंधर पार्ट 1 को करीब 140 करोड़ रुपये की शानदार नॉन-थिएट्रिकल डील मिली थी. वबीं इसके सीक्वल के नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील 245 करोड़ रुपये है ऐसे में, फ्रेंचाइजी ने अपनी नॉन-थिएट्रिकल वैल्यू को लगभग दोगुना कर लिया है, जो यकीनन एक बड़ी उपलब्धि है. अब देखने वाली बात होगी कि 19 मार्च को रिलीज होने वाली 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.