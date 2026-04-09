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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' की मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील के लिए आदित्य धर का दिल छू लेने वाला पोस्ट, शेयर की खास तस्वीरें

'धुरंधर' की मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील के लिए आदित्य धर का दिल छू लेने वाला पोस्ट, शेयर की खास तस्वीरें

Aditya Dhar Post: आदित्य धर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह की खूब तारीफ की. साथ ही बताया कि उन्होंने हजारों चेहरों को नया रूप दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 05:24 PM (IST)
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फिल्ममेकर आदित्य धर ने अपनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता के बीच एक ऐसे चेहरे को सामने लाया, जिनकी मेहनत ने फिल्म को खास बनाया है. उन्होंने फिल्म की मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह की जमकर तारीफ की और बताया कि किस तरह उन्होंने दिन-रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को शानदार बनाया. आदित्य का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

2-3 घंटे सोते थे मेकअप आर्टिस्ट 

आदित्य ने कई तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'ये प्रीतीशील के नाम, मेरी पठानकोट वाली सरदारनी बहन के लिए. जब मैंने पहली बार उनका नाम सुना, तो हिचकिचाया था. लोगों ने कहा कि 'वो घमंडी हैं', 'बहुत महंगी हैं', 'सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट करती हैं.' लेकिन जब मैं उनसे मिला, तो एक ही मुलाकात में सारी बातें गलत साबित हो गईं. उन्होंने और उनकी टीम ने इस फिल्म में जो काम किया है, वो सच में कमाल से कम नहीं है. जब बाकी लोग सेट पर आते थे, तब तक ये लोग काम शुरू कर चुके होते थे और जब सब पैकअप कर लेते थे, तब भी ये लोग काम में लगे रहते थे. रोज सिर्फ 2-3 घंटे की नींद पर, बिना किसी शिकायत के, पूरी लगन के साथ काम करते थे.'

 
 
 
 
 
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हजारों चेहरों को दिया गया नया रूप 

आदित्य ने आगे लिखा, 'दोनों पार्ट्स में 100 से ज्यादा किरदारों के लुक तैयार किए गए, जिनमें कुछ बहुत मुश्किल डिजाइन भी थे, जैसे नवाब शफीक और बड़े साब. हजारों चेहरों को नया रूप दिया गया, उम्र के हिसाब से बदला गया. करीब 20,000 जूनियर आर्टिस्ट्स को भी बारीकी से तैयार किया गया, ताकि हर किरदार असली लगे. प्रीती के लिए ये सिर्फ 'लुक' का काम नहीं था. उनके लिए हर किरदार एक इंसान था, जिसे सच्चा और असली बनाना जरूरी था. चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, उन्होंने हर चेहरे को उतनी ही इज्जत दी, जैसे उसकी अपनी एक कहानी हो.'

फिल्म ने की शानदार कमाई 

बता दें कि 19 मार्च को रिलीज हुई 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने रिलीज के तीन हफ्तों तक लगातार अच्छी कमाई की और दुनियाभर से 1653 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है. ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है, जो असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित हैं. फिल्म में कलाकारों के लुक को असली जैसा दिखाना एक बड़ी चुनौती थी. ऐसे में प्रीतीशील सिंह और उनकी टीम का योगदान फिल्म की सफलता में बहुत अहम माना जा रहा है.

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Published at : 09 Apr 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Dhurandhar The Revenge Preetisheel Singh
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