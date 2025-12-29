धुरंधर के 'शरारत' गाने में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने को लेकर क्रिस्टल डीसूजा ने किया रिएक्ट, बोलीं- किस्मत में लिखा मिलता है
क्रिस्टल डीसूजा ने फिल्म धुरंधर में आइटम नंबर किया था. उन्होंने सॉन्ग 'शरारत' पर डांस किया था. उनके साथ आयशा खान भी नजर आई थीं.
फिल्म धुरंधर इन दिनों चर्चा में बनी है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. लगातार फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म का गाना 'शरारत' काफी चर्चा में रहा है. इस आइटम सॉन्ग को क्रिस्टल डीसूजा और आयशा खान ने परफॉर्म किया है. दोनों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं इस गाने को कोरियोग्राफ करने वाले विजय गांगुली ने बताया था कि उन्होंने आदित्य धर को इस गाने के लिए तमन्ना भाटिया का नाम सजेस्ट किया था. हालांकि, आदित्य ने इसके लिए मना कर दिया था.
शरारत गाने को लेकर क्रिस्टल डीसूजा ने कहा ये
अब इसे लेकर क्रिस्टल डीसूजा ने रिएक्ट किया है. IANS से बातचीत में क्रिस्टल डीसूजा ने कहा, 'जो होना होता है वो होता ही है. मुझे तमन्ना भाटिया के रिजेक्शन को लेकर कोई जानकारी नहीं है. लेकिन वो बहुत अमेजिंग हैं. वो बहुत खूबसूरत हैं और जो वो करती हैं उसमें बहुत अच्छी हैं. जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो उसे मिलता ही है. मुझे लगता है कि ये मेरी किस्मत में लिखा था. ये आयशा की किस्मत में लिखा था तो हमें मिल गया. लेकिन इससे ये नहीं बदलता कि तमन्ना भाटिया कितनी सुंदर हैं और वो बहुत शानदार परफॉर्मर हैं.'
View this post on Instagram
आगे क्रिस्टल ने कहा, 'हो सकता है कि वो इस गाने में अपना स्पार्क छोड़ती. वो अपना ऑरा लेकर आती, अपनी लाइमलाइट लेकर आती और मुझे लगता है कि ये शानदार है. जो भी इस तरह से अच्छा कर रही हैं, उन पर मुझे गर्व है. मैं और भी महिलाओं को इतना अमेजिंग, क्रैजी परफॉर्मेंस करते हुए देखना चाहती हूं.'
बता दें कि क्रिस्टल डीसूजा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने शो एक हजारों में मेरी बहना किया था. ये शो काफी पसंद किया गया था. इस शो में निया शर्मा भी अहम रोल में दिखी थीं.
