'अभी खत्म नहीं हुआ...', 'धुरंधर 3' की हो रही तैयारी? फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर ने दिया बड़ा हिंट

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. साल 2025 और 2026 'धुरंधर' के ही नाम रहा. फिल्म ने ना केवल इंडिया में बल्कि दुनियाभर में शानदार बिजनेस किया. 'धुरंधर 2' रिलीज के 52वें दिन भी बेहतरीन कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर भी चर्चा जोरों पर हैं. मेकर्स की ओर से दर्शकों के लिए बड़े सरप्राइज का प्लान किया जा रहा है. प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने फिल्म को लेकर एक बड़ा हिंट दिया और कहा कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है.

प्रोड्यूसर ने दिया हिंट

दरअसल, 'धुरंधर' के तीसरे सीक्वल को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से बात की और इस दौरान उन्होंने पुष्टि की है कि दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. उन्होंने कहा, 'धुरंधर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक दर्शकों के लिए एक सरप्राइज होगा. हमारे पास कुछ खास है.' उनके इस हिंट ने फैंस के बीच खलबली मचा दी कि आखिर 'धुरंधर' को लेकर सरप्राइज क्या होने वाला है. कयास तीसरे पार्ट के भी लगाए जाने लगे हैं.

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'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस

बहरहाल, अगर 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म के दोनों पार्ट हिट है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इसका इंडिया नेट कलेक्शन 895.96 करोड़ रहा था. वहीं, सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,307.35 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वहीं, 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का कलेक्शन किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1,141.09 करोड़ रहा. जबकि दुनियाभर में फिल्म ने 1,792.11 करोड़ का बिजनेस किया.

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'धुरंधर' बनी हिट फ्रेंचाइजी

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' एक हिट फ्रेंचाइजी बन चुकी है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड से लेकर इंडिया तक में कमाल का प्रदर्शन किया. अब दोनों फिल्मों ने शानदार बिजनेस किया, जिसके बाद दोनों का ग्रॉस कलेक्शन 3,099.46 करोड़ हो चुका है.